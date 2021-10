Deportes Tolima abrió la fecha de la clásicos en la Liga BetPlay este viernes, derrotando por 1-0 a Atlético Huila en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El partido, que fue duro y bastante cerrado, daba la sensación de que iba a terminar en un empate sin anotaciones hasta que en el minuto 89 Anderson Plata, con un golazo de zurda, le dio la victoria a los locales.

Mire: Lo mejor de la Liga BetPlay está en El Espectador

Tolima no fue superior a su rival, pero sí mereció más en el trámite del juego.

Y aunque el equipo de Hernán Torres ya se ubica segundo en la tabla de la liga, de forma parcial y a la espera del resultado de Millonarios con Santa Fe, su juego todavía deja algunas dudas.

Sobre todo, la preocupación de Torres, asunto que ha repetido en diferentes ruedas de prensa, es la baja producción ofensiva de su equipo en los últimos juegos. Si bien en esta oportunidad los locales rompieron esa dinámica de las fechas pasadas, con 15 remates en todo el partido, los Pijaos solo lograron disparar dos veces a puerta. Falta generación de juego y creatividad.

Más: Historial y goleadores de los clásicos regionales en el fútbol colombiano

No obstante, por poco que parezca, con eso bastó. Y, a pesar del análisis del funcionamiento, los tres puntos se quedaron en la casa del actual campeón de la Liga BetPlay. Ese era su objetivo, ganar.

Ahora, Tolima se preparará visitar a Deportivo Pereira el próximo miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay. El primer partido terminó 0-0.

Huila, por su parte, ya parece cargar con la pena del descenso sobre sus hombros. Los Opitas recibirán a Santa Fe en la siguiente jornada, en lo que ya será la recta final de su camino en la primera división.

Le puede interesar: Confirmado por su entrenador: James Rodríguez debutará en Catar este fin de semana

El resto de la fecha de clásicos se completará el fin de semana con partidos muy atractivos: Santa Fe vs Millonarios, América vs Cali o Nacional vs Medellín.