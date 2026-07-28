Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: hora y dónde ver en vivo la Copa Sudamericana

Carlos Andrés Gómez (izq.), jugador colombiano de Vasco da Gama. Foto: EFE - STR

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Vasco da Gama e Independiente Medellín se enfrentan este miércoles por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que está completamente abierta. La cita será en Río de Janeiro, en el estadio São Januário, casa del conjunto carioca, donde el poderoso avanzar a los octavos de final.

La ida terminó 2-2 y se disputó en un estadio Atanasio Girardot completamente vacío, debido a las sanciones impuestas por la Conmebol al escenario deportivo tras las protestas protagonizadas por hinchas del DIM durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, la serie se definirá en territorio carioca.

Dicho compromiso también representó el primer partido de Luis Amaranto Perea como técnico del Medellín. El exdefensor antioqueño asumió las riendas del club en el que debutó como profesional hace más de 20 años con el objetivo de avanzar en el plano internacional. Sin embargo, el equipo dejó escapar su oportunidad como local y ahora buscará la épica en Brasil.

En el primer enfrentamiento, John Edwin Montaño fue la gran figura del conjunto antioqueño al marcar los dos goles del Medellín. Por el lado de Vasco da Gama, Joaquín Varela anotó en propia puerta para el primer tanto del equipo brasileño, mientras que Claudio Spinelli apareció en el tramo final para establecer la igualdad.

Para afrontar este segundo semestre, Independiente Medellín sumó nombres como Juan José Córdoba, Agustín Martegani, Joaquín Varela y Jeison Medina, con la intención de luchar en la Sudamericana y tener protagonismo en el fútbol colombiano después de quedarse por fuera de los cuadrangulares el semestre anterior.

Enfrente estará Vasco de Gama, que cuenta con varios colombianos entre sus filas. De esa cuota tricolor se destacan el extremo Carlos Andrés Gómez, quien viene de competir en el Mundial de Norteamérica 2026 con la selección que dirige Néstor Lorenzo, y el defensor Carlos Cuesta.

Para el conjunto carioca, la Copa Sudamericana representa también una oportunidad para recuperar confianza y levantar la moral de un grupo que no atraviesa su mejor momento en el ámbito local. El equipo dirigido por el portugués Pedro Emanuel ocupa actualmente la casilla 17 de la Serie A brasileña, por lo que la competencia internacional adquiere especial relevancia.

El ganador de esa llave se medirá en los octavos de final con el Olimpia de Paraguay, conjunto que ya aseguró su clasificación después de terminar como líder del Grupo G. Con todo por definirse, Medellín tendrá que afrontar un escenario adverso ante un Vasco que contará con el respaldo de su público y que buscará aprovechar su condición de local.

Vasco da Gama vs. Medellín: hora y dónde ver en vivo la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026

Fecha: Miércoles 29 de julio

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: São Januário (Río de Janeiro, Brasil)

Canal: ESPN y Disney+

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