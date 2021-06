Video: El abrazo de Montero que molestó al arbitro en pleno festejo del Tolima

Deportes Tolima es el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Tras la consecución del título en El Campín contra Millonarios, Álvaro Montero, portero titular del cuadro pijao, levantó en sus brazos al arbitro central del compromiso, Carlos Ortega

Acto seguido a la acción del arquero, el referí, bastante molesto, procedió a amonestar al jugador que siguió celebrando el título de Tolima.

Lea: Deportes Tolima es el nuevo campeón del fútbol colombiano

PERO QUÉ HACE MONTERO JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/tkwCFp3gvT — Felipe Hincapié Arias (@FHinca_) June 20, 2021

“Muchos dudaban de Tolima”

Además del insólito momento con el árbitro, Montero, que fue una de las figuras del equipo, a pesar de que no fue el arquero titular durante la mayoría del campeonato, también se refirió al titulo del cuadro Vinotinto y oro.

“Muchas personas dudaban de este objetivo, nosotros internamente nunca lo hicimos porque confiábamos en nuestro trabajo. Por eso nos toca disfrutar, porque somos campeones”, dijo Montero en entrevista con Win Sports +.

Más: Tolima campeón y Nacional solo en la punta: Así quedó el palmarés del fútbol colombiano

Sobre el episodio con el árbitro, Montero dijo: “Yo le dije que iba a celebrar con él porque me estaba acelerando. Cuando lo hice le pedí disculpas porque no me quería meter en cosas de su trabajo, pero ya lo tenía pensado”.