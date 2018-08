Pablo Armero, apartado de América por indisciplina

Redacción deportes

Pablo Armero no estará en el partido contra Millonarios de este sábado en el Pascual Guerrero por la sexta fecha de la Liga Águila. El jugador fue apartado del equipo por actos de indisciplina. No se presentó al entrenamiento del lunes, el primero que dirigía Jersson González, estratega a cargo de la institución después de la salida del portugués Pedro Felicio Santos. Por esa razón no está entre los convocados para el encuentro clásico que se jugará en la Sultana del Valle.

“Un jugador que cometa una falta disciplinaria de cualquier índole será llamado a descargos y si juega o no dependerá del DT del momento. El América de Cali está por encima de todo y de mi parte está claro todo, no permitiré que un bochinche sea superior al club”, dijo Ricardo Pérez en la rueda de prensa del jueves. De inmediato, sus palabras tuvieron una repercusión dentro de un plantel, que busca la forma de levantarse del mal momento que viven en la liga local.

“No fui al entrenamiento por falta de comunicación, cambiaron el horario de entrenar y después me desconecté”, fue la defensa del lateral izquierdo sobre la situación por la que es acusado. Armero también afirmó que los rumores sobre una supuesta fiesta en el Petronio Álvarez no son ciertos. Sin embargo, la decisión está tomada: “Es relevante, hay que sentar un precedente, pero sabemos que Pablo Armero es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que suba a un gran nivel”, resaltó Harold Lozano, director deportivo del club.

La molestia de Pablo Armero por lo sucedido es grande. “Mañana entreno, pero no me gustó la decisión de no estar ante Millonarios”, dijo. “Creo que faltó comunicación para ese entreno”, añadió el jugador tumaqueño, que hizo parte de la selección de Colombia en las eliminatorias a Brasil 2014 y en el Mundial que se disputó en ese país, en el que el cuadro tricolor tuvo su mejor presentación en la historia de este torneo al terminar en la quinta posición.