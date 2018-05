Pastrana se despide de Santa Fe: "Me siento muy orgulloso de haber sido presidente"

Redacción deportes

Con Cesar Pastrana como presidente, Independiente Santa Fe tocó el cielo con las manos. Dejó en el olvido esos años en los que no celebraba. Bajo su mandato ganó ocho títulos a nivel masculino (tres ligas, tres Superligas, Suruga Bank y la Copa Sudamericana) y además se coronó con el equipo femenino como el primer campeón de la liga. Después de ocho años Pastrana deja el equipo cardenal, porque a partir de agosto hará parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Este jueves, a poco menos de dos semanas para que se conozca el nuevo presidente de Santa Fe, Cesar Pastrana se despidió de los hinchas por medio de redes sociales. "Quiero dirigirme a ustedes en este momento en el que después de casi ocho años al frente de esta institución damos un paso al costado. Me siento muy orgulloso de haber sido presidente. Alegre, feliz y satisfecho, con la mente y la frente muy en alto de que hicimos las cosas con amor, con algunas equivocaciones naturalmente como seres humanos que somos, pero todas con buena fe, siempre pensando en esta institución", afirmó.

Pastrana continuó con los agradecimientos, alabando el aliento de los fanáticos. "Sin la ayuda de ustedes, sin esa alianza, no hubieramos conseguido todo lo que logramos a través de estos años. Levantamos nueve títulos y vamos a ser los primeros campeones por siempre tanto en torneos masculinos como femeninos", resaltó. "Nos vamos dejando a una institución en la parte deportiva con nuevos títulos. En la parte financiera ustedes se van a dar cuenta a partir del 6 de junio cuando entreguemos los estados financieros ante la asamblea general de accionaistas. Me reservo a darle cifras puesto que es algo que me toca darselo primero a ellos. Pero les puedo adelantar que van a ver interesantes", añadió.

Además, el presidente saliente resaltó que dejan una sede deportiva casi en un 60 % para terminar la obra. "Unos campos deportivos en los cuales hemos venido trabajando en los últimos años. Solo me queda decirles, gracias por el apoyo, por haberme aceptado y por ser hinchas de esta institución. Ser presidente de Santa Fe es algo especial, diferente. Les deseo lo mejor, espero el equipo siga por ese camino, que sigamos celebrando deportivamente y que acompañemos al equipo. Queda con una buena base, hay que esperar a ver que llegue la nueva junta directiva y lleguen esos refuerzos. Después del 6 de junio se van a dar nombres. Me despido repitiendo que los quiero mucho y los llevo en el corazón", finalizó.