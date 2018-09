Pékerman no continuará como técnico de la selección de Colombia

Redacción deportes

La cita era a las 11 de la mañana en el último piso del edificio de la Federación Colombiana de Fútbol en el barrio La Castellana de Bogotá. Tres minutos después del tiempo acordado, una camioneta Jeep Gran Cherokee de color gris llegó al parqueadero. Justo antes de descender por una rampa, José Pékerman, en el puesto del copiloto, bajó la ventana hasta donde el blindaje se lo permitió y sacó su brazo derecho para saludar a algunas personas que estaban pendientes de su llegada. Una sonrisa se alcanzó a ver. En el sótano descendió del auto junto a Pascual Lezcano y subió en el ascensor hasta la sala de juntas de la presidencia. Allí lo esperaban Ramón Jesurún, cabeza máxima de la Federación Colombiana de Fútbol, y el comité ejecutivo en pleno: Álvaro González Alzate, Jorge Enrique Vélez, César Pastrana, Jaime Pineda, Javier Cogollo y Elkin Arce.

Había consenso en su continuidad, todos los miembros del recién posesionado comité querían firmar un nuevo vínculo entre la Federación y el técnico argentino. Pero lo primordial fue oír su informe de gestión, entender cómo había visto él su proceso y qué cambios debía haber de cara al futuro. Las intervenciones fueron extensas. César Pastrana, Jaime Pineda y Jorge Enrique Vélez se presentaron ante Pékerman, pues nunca antes habían compartido algún espacio junto a él, pues recientemente llegaron al Comité.

Luego de una reunión, se llegó al acuerdo de no renovar el contrato por decisión del entrenador argentino. "El profesor José Pékerman ha manifestado su decisión de retirarse de la selección de Colombia da por cumplido un ciclo que fue exitoso. Entregarle a él la responsabilidad de dos mundiales y haber conseguido el poder asistir a esos dos campeonatos mundiales, eran el objetivo central para el cual nosotros lo habíamos contratado junto a su cuerpo técnico. Fue una decisión personal, no hablamos de temas económicos, ni posibilidades a futuro que en un momento determinado pudieran pensarse de que fue por ese motivo que no se llegó a un acuerdo. Nos sentimos adoloridos de perder a este hombre. A nombre de Colombia, no tenemos sino palabras de inmenso agradecimiento hacia usted, y a su equipo de colaboradores, por lo que hizo para engrandecer el fútbol colombiano", dijo Ramón Jesurún en una rueda de prensa que se llevó a cabo en el edificio de la Federación Colombiana de Fútbol.

Así mismo, Pékerman, quien aguardaba serenamente su turno para hablar, comenzó su discurso hablando de la reunión que sostuvo con los miembros del Comité de la Federación y posteriormente se dedicó a agradecer a todos. "Como lo hemos hecho en la etapa en la que hemos estado, queremos darle las gracias a todos los que nos apoyaron, a todo el país. En cada gol que hacíamos, en cada triunfo siempre estuvieron presente. Quiero pedirle disculpas a mi hija colombiana, sin embargo, quiero mostrarle mi deseo de haber cumplido de la mejor manera que debe hacer un profesional", resaltó el argentino, quien dejó la selección de Colombia después de haber logrado su clasificación a dos campeonatos del mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018) y en ambos haber superado la fase de grupos, algo que nunca se había logrado.

De igual manera, el argentino destacó que durante esta etapa se fortaleció el vínculo de sentir la camiseta de la selección de Colombia. "La predisposición del futbolista colombiano a valorizar lo que es este país con esta camiseta y teniendo la capacidad de que a cada uno de ellos le dio el destino de tener las habilidades para poder lucirla y demostrar lo que pueden lograr. A todos los futbolistas mis agradecimientos. Desearle al Comité Ejecutivo la mejor de las suertes y saber que siempre estaré pendiente de lo que es Colombia en el fútbol y como país", afirmó y también, dejó un consejo. "Este es un deporte de mucha pasión, se pierde muy fácil la objetividad se dañan cosas que cuestan mucho recuperar, que tengan la claridad de pensamiento para tomar las decisiones. Estoy feliz y siempre deseando lo mejor de la selección para el futuro", finalizó el argentino su discurso de despedida.

En una corta rueda de prensa habló sobre las sensaciones que le dejaron los ocho años al frente de la selección nacional y al ser preguntado por la razón de tomar la decisión de no continuar como entrenador, dejó muchas dudas en el aire. "Por ahora no lo voy a decir. Espero que se le aclaren las ideas. No hubo ningún tipo de condicionamiento. Lamento el tiempo que perdieron hablando de muchas cosas porque le han hecho mucho daño a la selección. Ojalá todos se unan, apoyen a la selección. No estemos conforme con lo que hemos hecho, hay un camino duro, pero hay que continuar", indicó para posteriormente continuar con la crítica: "No me ofrezco en ningún lado, espero con calma la finalización de mi contrato, a ver cuál es el rumbo que se va a tomar. Tengo un respeto por el lugar en el que estoy único. Me pusieron en todos los lugares del mundo, no salí de Bogotá después del Mundial. La cantidad de mentiras y de barbaridades que se han dicho, pocos países hacen eso. Me voy desilusionado".

Pékerman se va sin hablar con los jugadores. "Este es el momento menos indicado", dijo. Es el adiós de un técnico que dejó todo por Colombia. "no veo a mi esposa, a mis hijas. En este proceso perdí a mi madre, a mi hermano. Eso me mata. El compromiso está primero. No puedo hablar de lo que viene, no puedo pensar en eso". Con la selección nacional, el argentino dirigió 78 encuentros, de los cuales ganó 42, perdió 16 y empató los 20 restantes. Una etapa de momentos agridulces, pero con más alegrías que tristezas, finalizó este martes en Bogotá.