¿Peligra el regreso del fútbol colombiano?

Ante el creciente número de contagios por COVID-19, los eventos masivos están en la lupa. El fútbol tiene autorización para reanudar actividades. Entre miércoles y jueves se jugará la Copa BetPlay, en medio de la expectativa por la llegada de Reinaldo Rueda a la selección.

Aunque la semana pasada el Ministerio del Deporte, a través del Centro de Ciencias Aplicadas (CCD), sugirió aplazar todas las actividades deportivas grupales en el país y retomarlas en febrero, debido al segundo pico de la pandemia del COVID-19, el fútbol profesional en sus categorías A y B tiene autorización para comenzar esta semana.

Entre miércoles y jueves están programados los duelos, a partido único, de los cuartos de final de la Copa BetPlay. Mañana se enfrentarán Quindío vs. Alianza Petrolera (5:30 p.m.) y luego Medellín vs. Júnior (8:00 p.m.). El jueves los compromisos serán Pasto vs. América (5:30 p.m.) y Tolima vs. Nacional (8:00 p.m.).

La Dimayor aseguró que todos esos partidos contarán con estricta vigilancia y cumplirán con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud, con base en el esquema que se utilizó el semestre pasado.

Esa misma mecánica aplicaría para la Liga y el Torneo BetPlay, que arrancarán el próximo fin de semana. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de aplazar la primera fecha, pues la cuarentena obligatoria decretada en algunas ciudades genera traumatismos y complica la logística de los eventos.

“Desde el fútbol ha hecho un esfuerzo muy grande para cumplir con todas las exigencias del Gobierno y garantizar la salud de todos sus protagonistas, eso no va a cambiar”, explicó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, mientras que Miguel Acevedo, director de Posicionamiento y Liderazgo del Mindeporte, señaló en un comunicado que la sugerencia de la semana pasada “solo pretende poner en aviso a las diferentes federaciones de la situación epidemiológica que afronta el país, pero no hace referencia a ninguna competencia, por lo tanto esto no afecta las competiciones de la Dimayor ni de la Federación Colombiana de Fútbol”.

Otra cosa diferente es que por disposición de los gobiernos locales los equipos no puedan entrenar o jugar si sus sedes o estadios quedan en localidades o sectores que tienen cuarentenas estrictas.

A la espera por Rueda

En el aspecto deportivo, la noticia que sigue teniendo en vilo al país futbolero es el anuncio de Reinaldo Rueda como nuevo técnico de la selección de Colombia.

En Chile, la ANFP, a través de su presidente Pablo Milad, dijo que “la salida de Reinaldo Rueda está acordada, solo faltan las firmas”. Una vez se concrete, el vallecaucano podrá asumir el cargo en el equipo tricolor a más tardar a finales de esta semana. De acuerdo con un plan que presentó, comenzaría labores de inmediato, al lado de Alexis Mendoza, Bernardo Redín y Carlos Eduardo Velasco, sus colaboradores más cercanos.

Rueda viajaría lo más pronto posible a Europa para hacer una gira y reunirse con varios de los jugadores del equipo nacional que juegan en Italia, España, Inglaterra y Turquía.

Con ellos acordará un método de trabajo para compartir ideas e ir implementando conceptos a la distancia, pues solo habrá posibilidad de entrenar hasta el 22 de marzo, cuando se reúnan en Barranquilla tres días antes del partido ante Brasil, por la quinta fecha de las eliminatorias a Catar 2022.