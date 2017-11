Pelusso: "Omar Pérez armó la trampa para mi salida"

Redacción deportes

Tras un fugaz paso por el Al-Arabi SC de Catar, Gerardo Pelusso volvió a Uruguay. Y por fin habló de su polémica salida de Independiente Santa Fe horas antes de un clásico frente a Millonarios por un altercado con Omar Pérez, ídolo del equipo albirrojo. El charrúa afirmó en el programa 'Hacha y Tiza' de su país que el '10' argentino "armó la trampa" de su salida.

"Omar nunca me perdonó el hecho de que no hubiera jugado en las finales de la Copa Sudamericana, él venía de una operación en la rodilla y estaba para 15-20 minutos. No podía jugar más. Y salimos campeones sin que él fuera capitán. Y eso no me lo perdonó", confesó.

Y añadió acerca del "cajón" que armó el argentino para su salida: "Después tuvo otra lesión, no jugaba y se fue. Tenía armada una trampa por las redes sociales, con los jefes de la barra y la gente adentro del club. Hubo una protesta pidiendo mi cabeza, ahí llamé al presidente y le dije que no iba más".

“Les informo que doy un paso al costado por la falta de respeto que han tenido conmigo", publicó Omar Pérez anunciando su retiro de Independiente Santa Fe en ese momento. Una bomba de tiempo que desencadenó en la salida el uruguayo.

#hachazo: ¿qué problema tuvo Pelusso con Omar Pérez durante su paso por @SantaFe? Mirá... pic.twitter.com/CR4HNlbWVM — Hacha y Tiza (@hachaytizatf) November 21, 2017

Con el cuadro cardenal, Pelusso conquistó en 2015 la primera y única Copa Sudamericana para una país colombiano. Sin embargo, tres meses después se dio su renuncia. Esta fue la carta que publicó en sus redes sociales tras su salida.

"Este fin de semana tras varios hechos que se dieron tomé la decisión de dar un paso al costado como entrenador de Independiente Santa Fe. Los hechos que me llevaron a tomar esta medida comenzaron en el último entrenamiento del equipo, cuando Omar Pérez se retiró, no yendo a concentrar con el resto del plantel. Tras esa acción envió un comunicado en el que me involucra directamente. Luego un grupo de hinchas fueron al Hotel a insultarme y a realizar cánticos en mi contra", dijo el estratega el 21 de marzo de 2016.

Al final, el presidente cardenal, Cesar Pastrana fue quien convenció al volante argentino de reincorporarse con el equipo bogotano.