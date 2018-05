Perdomo citó a los afiliados de la Dimayor para evaluar su continuidad en la presidencia

Redacción deportes

Varias veces Jorge Perdomo había logrado capotear las críticas de algunos de sus colegas dirigentes del fútbol profesional, a quienes no les cayó bien del todo su nombramiento como presidente de la Dimayor, en noviembre de 2015. Ahora, dos años y medio después, su salida parece un hecho, en medio de señalamientos y denuncias que desbordan el ámbito puramente deportivo.

El pasado 9 de mayo, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, 22 de los 36 clubes de primera y segunda división determinaron citar a una asamblea extraordinaria de la entidad con un objetivo a la vista: pedirle la renuncia o relevar del cargo al abogado Perdomo, quien fue presidente del Atlético Huila en 2005, durante varios años vocal de Colfútbol y ahora preside la Dimayor.

(Puede leer: Choque de trenes en la dirigencia del fútbol colombiano).

“El manejo del fútbol colombiano está absolutamente roto. La Difútbol y la Federación determinaron que no se unen más con la Dimayor y eso es algo muy grave. Me parece que el presidente de la entidad, Jorge Perdomo, es un directivo importante, pero no para manejar el fútbol profesional”, admitió Eduardo Pimentel, máximo accionista del equipo Boyacá Chicó.

Luego de la solicitud de estos dirigentes, el presidente Perdomo tenía cinco días hábiles para convocar la asamblea extraordinaria, así que este jueves cumplió con el requerimiento y envió una citación a los 36 clubes afiliados a la rama profesional, en la que avisa que la fecha será el 8 de junio a las 10:00 a.m. en el Gran Salón del Hotel W, al norte de Bogotá.

(Le puede interesar: ¿Jorge Perdomo con las horas contadas?).

El orden del día será la revisión de credenciales y verificación del quorum, elección y compromisarios para la revisión y aprobación del acta, informe del presidente, “revisar la situación actual del fútbol colombiano”, “adopción de las decisiones necesarias para mantener la institucionalidad de la Dimayor”.

El comunicado enviado por Perdomo a los presidentes y/o delegados de los clubes dice que “está a la espera de la entrega de un informe de auditoría ordenada por la comisión de mercadeo y contratación que será recibido a finales del mes de mayo y será expuesto en el informe de gestión”.