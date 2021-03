La guardameta del cuadro escarlata ha sido indispensable para el equipo en estos años. Hoy será titular en el segundo partido de la Copa Libertadores contra El Nacional (5:30 p.m.).

La metáfora de volar para alcanzar los sueños que surcan los cielos. Una metáfora que encaja en la carrera de Natalia Giraldo, que vuela bajo los tres palos, y a veces más alto, para ser protagonista en el América y ser la persona que ha imaginado y anhelado con el pasar de los años.

Desde siempre ha estado más cerca del firmamento. Nació en Manizales, pero creció en Pensilvania, municipio de Caldas, conocido como la Perla de Oriente. En las montañas donde huele y llueve café, como dice la canción, Natalia estudió y halló el sentido de su vida con la complicidad de John Felipe, su hermano, que es cuatro años mayor que ella y que fue por él que se apasionó y se dedicó al fútbol. “Él me mostraba el balón. Estábamos en una finca. Siempre jugábamos los dos. Me ponía a patear y a entrenar. Me exigía mucho. Siempre me señalaba qué estaba bien y qué mal”, dijo en una entrevista realizada por el América.

Carolina Pineda, su profesora antes que su amiga, es otra persona importante en la carrera deportiva de Giraldo. Cuando estuvo en Atlas, uno de sus equipos de formación, Natalia era delantera, pero no era tenida en cuenta por el cuerpo técnico. Y en uno de esos días donde lo sucedido parece casualidad, pero termina siendo un suceso predestinado, terminó atajando por “molestar”, pero Pineda le dijo que jugaba bien en esa posición y ahí se quedó para ser figura y ser una de las referentes del arco en la Liga Femenina.

Con la misma ilusión con la que formó parte de la nómina que participó en la Copa Libertadores 2019, donde quedaron segundas, con seis puntos de nueve posibles en su grupo, para luego avanzar a los cuartos de final, donde enfrentaron a UAI Urquiza y las vencieron por 3-2 para clasificar a la semifinal y perder 4-0 con Corinthians, Natalia Giraldo afronta esta nueva edición del torneo internacional femenino.

América, que quedó alojado en el Grupo A junto a Corinthians -actual campeón-, El Nacional y Club Universitario de Deportes, debutó con victoria justamente contra este último equipo en mención con una goleada de 5-0. En el partido, que se jugó el pasado viernes, Natalia Giraldo no tuvo mayor participación por el buen funcionamiento colectivo de las escarlatas. Sin embargo, y como su rol también lo demanda, la guardameta caldense lideró y guió a sus compañeras para mantener el arco en cero.

Ser guardameta no es fácil y no es un secreto para nadie. Se requiere valentía para asumir siempre esa primera imagen de la derrota. Como se lo dijo Eduardo Sacheri, escritor argentino, a este medio en 2018: “El puesto del arquero tiene un destino trágico (...) el arquero no se salva nunca. Lo mejor que le puede pasar al arquero es nada. Es un destino atroz. (...) El puesto del arquero requiere una idiosincrasia muy particular”.

Hoy, en su segunda cita por Copa Libertadores, América enfrentará a El Nacional (5:30 p.m.) y buscará asegurar su cupo a la siguiente fase, pues Corinthians, que debutó con una goleada atípica de 16-0, demostró justamente con este resultado su poderío y su intención de defender a cabalidad su título de campeón.