El ex volante creativo y capitán de la selección de Colombia dijo que el actual jugador del Everton “le faltó el respeto” Rincón y que el cucuteño no es “intocable” en el combinado nacional.

Hace un tiempo, James Rodríguez dijo que él era el mejor futbolista colombiano de la historia. Fue algo que molestó a Freddy Rincón, figura en la histórica selección nacional de la década del 90 y quien ahora en diálogo con Pulso Sports de Perú dijo: “A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crack. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese”.

Y sobre una posible charla con el actual jugador del Everton, Rincón aseveró: “Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a él le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir. Si él se cree el mejor futbolista de todos los tiempos, se le respeta”.

“Le dijeron que cuáles eran los mejores en Colombia de la historia y después fue lo que me hizo pensar que era para dejarme a mí por debajo, cuando le preguntaron por Freddy Rincón dijo que ‘está por debajo de nosotros’. El concepto fue pesado y me preguntaron y yo dije que James ni sabe dónde está parado, se formó la polémica, porque aquí James se ha vuelto intocable, porque o sino todo el mundo se viene encima”, concluyó Rincón.

Y Carlos el Pibe Valderrama, capitán de la selección en la que brilló junto a Rincón, defendió a su excompañero y expresó en Blu Radio: “James Rodríguez le faltó el respeto a Freddy Rincón, un grande”.

“Yo a James solo le pido que juegue bien, que juegue el fútbol que sabe jugar, porque él tiene calidad. Es un jugador técnicamente bien dotado, tiene pase gol, buena pegada y siempre hace goles. El perdió juego, ahora lo está retomando. Él cogía el balón y no se equivocaba nunca. Si la pierde, que vuelva y la pida. Si no se la pasamos a James y a Cuadrado, entonces ¿a quién se la pasamos? Ellos son los que invitan a jugar fútbol”, explicó Valderrama, quien también se refirió sobre si James es intocable en la selección.

“Siempre no. Si está bien, tiene que estar; si no está bien, hay que llamar a otro. En el fútbol no hay nadie intocable. Cuando uno se lesiona, viene otro. Si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo; si no está jugando bien, que no lo llamen. Si lo van a traer jugando mal o lesionado, no va a funcionar y se perjudica la Selección Colombia”, concluyó el Pibe.