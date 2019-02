Pinto compara a Ovelar con Giroud y Funes

Redacción deportes

Jorge Luis Pinto está disfrutando de su retorno al fútbol colombiano. Sin generar mucho ruido, este Millonarios está a la altura de los mejores. El equipo embajador es líder parcial del fútbol colombiano y suma una racha de 15 puntos de 18 posibles, toda una hazaña por parte del DT, teniendo en cuenta que no tiene una gran nómina, en comparación con otros clubes de Colombia.

Luego del triunfo 1-0 sobre Equidad, en Techo, Pinto alabó el trabajo del delantero paraguayo Roberto Ovelar, a quien comparó con el francés Giroud, campeón del mundo en Rusia 2018 y también recordó cuando dirigió al Bufalo Funes en una etapa anterior con Millos.

"Cada vez que veo a Roberto, me acuerdo de Giroud, campeón del mundo. Se compenetró, tiene presencia, tiene opciones, alimenta, apoya y se junta. No sé qué hacerle, me estoy acordando de la época que tuve a Funes, que en algún momento don Hermes Tamayo me dijo: ‘Mandemos hacerle un lavado con hierbas a ver si la cosa mejora’, pero Roberto Ovelar cumple, ojalá los goles los llegue a encontrar para felicidad de él y del equipo", afirmó.

El próximo juego de Millonarios será ante Unión Magdalena, en Bogotá. Una buena oportunidad para seguir en lo más alto de la tabla.