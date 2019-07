¿Pinto se va o no se va? La discreta respuesta sobre su posible salida a dirigir a Panamá

Redacción deportes

El entrenador de Millonarios aceptó en la rueda de prensa previa al duelo ante Once Caldas que sí recibió una llamada de ese país y que evaluará la propuesta en los próximos días.

Este viernes Jorge Luis Pinto aceptó que recibió una llamada del presidente de la selección de fútbol de Panamá, que habló con él y que ni le dijo que sí, pero tampoco le rechazó el ofrecimiento. ¿Se irá Pinto de Millonarios? ¿Termina o no el torneo? Y ¿qué pasará con el supuesto proyecto a largo plazo que iba a encabezar el santandereano en el conjunto azul? Todas esas respuestas son algo que de seguro quiere saber el hincha embajador. Por ahora, nada está dicho, pero tampoco negado.

En la rueda de prensa, antes del duelo de este domingo (5:00 p.m. Rcn) frente a Once Caldas en el estadio El Campín, el entrenador santandereano aceptó que sí recibió una llamada de Manuel Arias quien le ofreció el cargo de ser el nuevo seleccionador de Panamá, país que tiene como principal objetivo clasificar a su segundo mundial en la historia en Catar 2022.

“Conversé largo con él, me explicó cosas y le dije: 'Déjeme mirar y pensar'. Valoraremos los próximos días con calma. Estoy muy agradecido con Panamá por interesarse en mí. Valoraré muchas cosas. Hay pros y contras, pero no quiere decir que me vaya a ir ya de Millonarios, hay que mirar", afirmó Jorge Luis.

Por más de que en repetidas ocasiones Pinto ha dicho que su sueño es ganar cosas importantes con Millonarios, la primera oferta que apareció ya lo puso a pensar. El santandereano tiene un contrato a termino indefinido con el club bogotano, al que llegó después de dejar la selección de Honduras, en diciembre de 2017, y tras haber rechazado ofertas de Egipto, Arabia Saudita y Ecuador.

En los 34 años de su carrera como entrenador, Pinto ha dirigido a tres selecciones nacionales: Colombia, Costa Rica y Honduras. Con los ticos, país en el que estuvo en dos momentos (2004-2005 y 2011-2014), en su segundo proceso logró su mayor éxito como DT, al llevar a ese país a la instancia de cuartos de final de un Mundial al hacerlo en Brasil 2014.

A pesar de buscar darle menor importancia a la noticia, Pinto rechazó en repetidas oportunidades hablar sobre el tema hasta el final de la rueda prensa, fue muy estratégico en los agradecimientos hacia la dirigencia de Panamá y afirmando que serán los detalles los que lo hagan tomar una última decisión.

Es más, la página oficial que tiene el equipo embajador en Facebook, que acostumbra a subir todas las ruedas de prensa, no dejó completa la emisión en la que Pinto habló sobre los acercamientos de la selección canalera.

Ya en la actualidad del equipo, el entrenador azul afirmó que le complace contar en su nómina con el defensor Deivy Balanta, quien llegó proveniente del Júnior de Barranquilla. “Balanta tiene condiciones excepcionales. Sobre todo, en velocidad de juego, eso sí tiene que adaptarse a la exigencia del trabajo de Millonarios”.

Sobre la salida al Vélez Sarsfield de Argentina del defensa uruguayo Matías de Los Santos, cuestionó su partida: “No me parece que eso de estar cambiando tan seguido sea bueno para un club”.

Y sobre el futuro y los posibles refuerzos, el santandereano señaló que aún le falta ver cómo se comporta el equipo, y ahí saber si necesita o no la llegada de alguien más. Así la salida de Cristian Marrugo haya dejado un claro vacío en la gestación de juego.

Sobre el retorno de Juan Camilo Salazar, quien se fue a inicios de 2019 a San Lorenzo de Argentina y quien volvería por el incumplimiento de los pagos, un caso que está en el TAS, Pinto aseguró que espera contar con él la otra semana y que “no tendrá ningún inconveniente para adaptarse”.

Y, por último, uno de los temas que más preocupan y en donde el equipo muestra mayores falencias es en el ataque. El regreso del delantero Cristian Arango, un jugador que es una incógnita, es algo que le entusiasma: “Es un hombre que me gusta. Que sirve para cualquier frente del campo, tendrá que adaptarse, pero espero mucho de él”.

Arango, un jugador que tiene un buen recuerdo en la hinchada azul, aunque desde su salida en 2017 del club embajador tan solo ha marcado seis goles. Ha jugado 37 partidos, pero solamente en 18 comenzó de titular. Falta ver cómo corresponde a ese respaldo que le ha dado Pinto en un club que necesita goles, jugar mejor y pelear por un título. Por ahora, el domingo ante Once Caldas está obligado a brindar un mejor espectáculo y superar rápido la derrota ante Envigado.