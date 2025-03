Las decisiones de Wílmar Roldán que generaron controversia en el Cali vs. América

El colegiado antioqueño recibió críticas por su actuación en el clásico entre azucareros y escarlatas, que se disputó en el estadio de Palmaseca. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

El clásico vallecaucano, correspondiente a la fecha 10 de la Liga Betplay, despertó una nueva polémica sobre el arbitraje colombiano. En esta ocasión, fue Wilmer Roldán quien quedó en el ojo del huracán tras el empate (1-1) entre Deportivo Cali y América.

Los escarlatas se fueron en ventaja muy temprano, con anotación del volante santandereano Sebastián Navarro. Sin embargo, al minuto 68, los azucareros generaron una jugada de ataque que desató una de las acciones más controversiales del partido.

El bogotano Éder Álvarez Balanta, volante de primera línea, en su intento por evitar un remate del cuadro rival, hizo un leve contacto con el pie de Andrey Estupiñán dentro del área. El jugador ‘caleño’ cayó, pero en un principio el árbitro no señaló falta.

Tras la intervención del VAR, Roldán revisó la jugada y decidió sancionar penal a favor de Cali. Estupiñán ejecutó el cobro y marcó el 1-1 parcial en el clásico.

En la primera mitad, también hubo dos jugadas puntuales que despertaron dudas entre los aficionados. La primera polémica llegó temprano en el partido, cuando Álvarez Balanta realizó un disparo de media distancia que terminó al fondo de la red, pero que fue anulado por Roldán por una jugada previa en la que consideró una falta previa sobre un jugador del Cali.

La otra acción polémica tuvo lugar sobre el final del primer tiempo, cuando Jean Colorado le propinó un fuerte golpe a Balanta. El reclamo fue álgido por parte de los escarlatas por una posible tarjeta roja, pues ya estaba amonestado el jugador del Cali. Sin embargo, no vio falta y el VAR tampoco le solicitó la revisión correspondiente.

“Prefiero no hablar del arbitraje, nos teníamos que ir al primer tiempo con más ventaja, no nos vamos conformes, pero vinimos a proponer y la verdad no recuerdo ninguna atajada grande de Soto. Lo del arbitraje lo ven ustedes, ustedes sabrán si fue penal o fue roja”, comentó Jorge Rodrigo Da Silva, técnico encargado de los Diablos Rojos en rueda de prensa.

El clásico entre escarlatas y azucareros terminó en un empate 1-1 peleado, con más controversias que buen juego. La “revancha” del clásico vallecaucano se llevará a cabo el próximo 27 de abril, cuando ambos se citen en el Estadio Pascual Guerrero por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

