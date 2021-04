Polémica por los partidos que tendrán VAR en la fecha 18 de la Liga BetPlay

Tres partidos decisivos de la última fecha del campeonato tendrán asistencia arbitral.

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este miércoles cuáles serán los tres partidos de la última fecha que tendrán VAR.

Se trata de los dos encuentros que definirán el descenso (Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto y Boyacá Chicó vs Jaguares) y un partido crucial en la lucha por los ocho (América de Cali vs Deportes Tolima).

Sin embargo, después del anuncio, varios usuarios de Twitter manifestaron su desacuerdo con que el encuentro de América tenga VAR, mientras que el de su rival directo para entrar a los ocho finalistas, que es Independiente Medellín, no tendrá.

Incluso, por la otra parte, el equipo poderoso de la montaña también se pronunció en contra de esta decisión a través de un comunicado en el que, además de expresar su inconformismo con la multa hacia Deportivo Pereira por su manejo en los casos positivos de Coronavirus, le exige a la Dimayor que el partido que afrontará contra Once Caldas también cuente con asistencia arbitral.

“Entendiendo la importancia del desarrollo de la jornada en la que nos enfrentaremos al club Once Caldas, la institución exigió a la Comisión Arbitral la presencia del VAR en el partido”, dice el comunicado.

Las criticas de parte y parte son entendibles ya que un error, a favor o en contra, puede ser decisivo para los dos equipos en su intento de clasificar a los ocho.

El hecho de que un partido tenga VAR y el otro no, puede llegar a ensombrecer el resultado final cuando acabe la fecha definitiva y se decidan los finalistas de la Liga BetPlay.