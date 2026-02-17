Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué son tan importantes los jugadores libres en el fútbol profesional colombiano?

Sin pagar traspaso, pero con margen para negociar primas, los jugadores sin contrato se convierten en la última carta estratégica de los clubes colombianos en el tramo decisivo del mercado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
17 de febrero de 2026 - 06:09 p. m.
Jarlan Barrera durante su etapa con Independiente Medellín.
Jarlan Barrera durante su etapa con Independiente Medellín.
Foto: DIM

El mercado de fichajes del fútbol colombiano vive un momento crucial a menos de tres semanas del cierre oficial, previsto para el 5 de marzo de 2026. Aunque en el entorno Conmebol algunos países ya bajaron la persiana, en la mayoría todavía hay margen para negociar, lo que mantiene la expectativa para los jugadores colombianos que siguen sin contrato.

En Colombia, los clubes afrontan esta etapa con la obligación de completar nóminas limitadas a 25 jugadores. Esa restricción convierte cada cupo en una decisión estratégica. No se trata de firmar...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Independiente Medellín

Jugadores libres

Agentes libres

Liga BetPlay

Liga BetPlay 2026

Tabla Liga BetPlay

Fichajes

Posiciones Liga BetPlay

La Liga BetPlay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.