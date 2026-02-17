¿Por qué son tan importantes los jugadores libres en el fútbol profesional colombiano?

Jarlan Barrera durante su etapa con Independiente Medellín. Foto: DIM

El mercado de fichajes del fútbol colombiano vive un momento crucial a menos de tres semanas del cierre oficial, previsto para el 5 de marzo de 2026. Aunque en el entorno Conmebol algunos países ya bajaron la persiana, en la mayoría todavía hay margen para negociar, lo que mantiene la expectativa para los jugadores colombianos que siguen sin contrato.

En Colombia, los clubes afrontan esta etapa con la obligación de completar nóminas limitadas a 25 jugadores. Esa restricción convierte cada cupo en una decisión estratégica. No se trata de firmar...