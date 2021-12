¿Por qué un jugador del Tolima recibió dos amarillas y no fue expulsado?

William Parra recibió una amarilla al minuto 83 y otra al 84. Foto: Pantallazo

En el pasado partido entre el Tolima y América de Cali, en el que el equipo dirigido por Hernán Torres se impuso 1-0, se conoció un curioso hecho que pocos habían detallado: el árbitro John Hinestroza amonestó dos veces al jugador William Parra y no le sacó la tarjeta roja.

Todo pasó en un lapso de un minuto y medio. Al minuto 82 con 20 segundos′, Parra recibió su primera tarjeta amarilla. Y a los 83:48 recibió la segunda, pero no recibió la cartulina roja.

Todo se conoció luego de la denuncia que hizo el exárbitro José Taborda en su cuenta de Twitter: “Tremendo... John Hinestroza no ha podido demostrar por qué en el partido América de Cali vs. Deportes Tolima amonestó al jugador William Parra del Tolima dos veces y no lo expulsó: una al minuto 82:20 y la otra al 83:48 ¿Además del Intocable, quien más debe responder?”.

¡TREMENDO LIO!

El que tiene John Hinestroza pues NO ha podido demostrar porque en el partido @AmericadeCali vs @cdtolima amonesto al jugador William Parra del Tolima dos veces y NO LO EXPULSÓ, una al minuto 82,20 y la otra al 83,48 ¿Además del Intocable quien más debe responder? pic.twitter.com/PAqfZDuGPH — joseborda (@joseborda1) December 15, 2021

Sin embargo, se dice que el juez no se equivocó, pues le habría mostrado la amarilla en dos oportunidades a Parra para dejarle claro que él era el amonestado.

