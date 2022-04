Por violencia en las tribunas se suspendió el clásico costeño de la Liga BetPlay

El juego Unión-Júnior, en Santa Marta, se suspendió a las 73 minutos de juego. Foto: Dimayor

La violencia sigue golpeando al fútbol. Este sábado en la noche, al promediar el segundo tiempo del partido entre Unión Magdalena y Júnior, por la fecha 17 de la Liga BetPlay, tuvo que suspenderse por incidentes en las tribunas entre hinchas de ambos equipos.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

En las próximas horas Dimayor tomará las decisiones disciplinarias de acuerdo con el informe que presente el cuerpo arbitral. Unión ya había sido sancionado este semestre por incidentes en el duelo ante Atlético Bucaramanga. Júnior se había puesto en ventaja a los 58 minutos gracias a un gol de Enrique Serje, pero casi de inmediato Unión igualó las acciones con anotación de Stiwar Mena.

Terrible y vergonzoso lo qué pasó en el partido Unión Magdalena 1-1 Junior, suspendido a los 72’ por mal comportamiento del público y falta de garantías. La plaza e Santa Marta es reincidente con hechos muy graves.

Las imágenes lo dicen todo pic.twitter.com/C4FYoMD5UR — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 24, 2022

La jornada 17 de la Liga BetPlay comenzó el sábado temprano con la victoria 3-2 del Independiente Medellín en casa del Atlético Bucaramanga. Los goles del ‘Poderoso’ fueron de Víctor Moreno, Luciano Pons y Andrés Felipe Cadavid, los dos de los locales, de Dayron Moreno. Después, Atlético Nacional empató sin goles con el Once Caldas.

Video: Así ganó Martha Bayona en el Copa de las Naciones de ciclismo de pista

La fecha se complementa este domingo con los duelos Envigado vs. Pereira, Cali vs. Águilas, Jaguares vs. América, Millonarios vs. Santa Fe y Alianza vs. Tolima. El lunes Cortuluá recibe a Equidad y el martes Patriotas visita al Pasto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador