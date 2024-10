Presidente de Alianza denuncia a Jhon Vásquez por amenazas

El lío entre Alianza y Jhon Vásquez sería por un porcentaje que, de acuerdo con el jugador, el club vallenato le debe tras su traspaso a Deportivo Cali en 2020. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

El club Alianza F.C. emitió en la noche de este miércoles un comunicado en el que rechaza unas supuestas amenazas que el futbolista Jhon Freduar Vásquez Anaya habría realizado en contra de Carlos Orlando Ferreira, presidente del equipo con sede en Valledupar.

Vásquez, hoy jugador de Goiás, equipo de la segunda división brasileña, reclama el 8% de su transferencia desde Alianza, entonces denominado Alianza Petrolera, al Deportivo Cali. Dicha operación ocurrió en febrero de 2020.

El club vallenato aseguró en el comunicado que “no le corresponde realizar dicho pago (el del 8 por ciento de la transferencia) al jugador, basados en la normatividad deportiva y en los convenios firmados entre las partes”.

En ese mismo documento, firmado por la oficina de prensa de Alianza, señalan que Vásquez amenazó a Ferreira. “Las amenazas y los audios ya están en poder de la Federación Colombiana de Fútbol y procederemos a realizar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación”.

“Lo que usted quiera hacer, usted mi plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, en tres días usted me la va a pagar …. y lo voy a demostrar que me la va a pagar”, le habría dicho el futbolista cartagenero al presidente del club, según el comunicado publicado este miércoles.

Vásquez, de 29 años, jugó en Alianza entre 2016 y 2019. Participó en un total de 63 partidos, marcó 17 goles y brindó dos asistencias. Registra dos títulos como futbolista profesional, una Liga BetPlay con el Cali en 2021 y la Copa Colombia de 2015, con Junior.

