Previa: así llegan los equipos a los cuartos de final de la Liga BetPlay

Este sábado, Equidad y Deportivo Cali abrirán la fase final del certamen colombiano seguido de América vs. Atlético Nacional.

Luego de un año atípico marcado por la pandemia del coronavirus que azotó al mundo entero y que afectó la mayoría de los eventos deportivos, en Colombia, la Liga BetPlay entra en su fase final para determinar el campeón de 2020. Los cuartos de final del certamen colombiano comenzarán este sábado con el duelo entre La Equidad y el Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

Equidad vs. Deportivo Cali

El conjunto asegurador no accedía a los playoffs desde el segundo semestre de 2018 cuando, de la mano de Luis Fernando Suárez, lograron una campaña histórica en la fase regular al obtener 36 puntos y ocupar la tercera casilla. En las 19 fechas nunca estuvo fuera de los ocho ni bajó de la cuarta posición. En aquella oportunidad, cayó eliminado a manos del Júnior de Barranquilla en los cuartos de final.

Actualmente, el equipo de Alexis García acumula seis juegos consecutivos sin perder con cuatro victorias y dos empates. Con jugadores como Matias Mier, Walmer Pacheco o Juan Mahecha en estado de gracia, el equipo bogotano buscará avanzar a la siguiente fase. Su gran inconveniente yace en la cantidad de faltas que comete con un promedio de 18.4 por partido. Esto sumado a el peligro que representa el Deportivo Cali en ataque, será un punto a trabajar para no darle ventajas a su rival.

El cuadro azucarero cuenta con un jugador clave para aprovechar las falencias de su oponente de este sábado. Jhon Vázquez es el tercer jugador con más regates exitosos (2,2 por partido) en la Liga BetPlay y al que más penaltis le han cometido en el torneo (3). A pesar de que desde faltas directas, el equipo de Alfredo Arias no ha tenido la eficacia esperada ya que no ha marcado por esa vía en el torneo, tiene la mayor cantidad de goles convertidos desde los once pasos.

El nivel del Cali ha venido empeorando en las últimas jornadas ya que de los últimos nueve juegos, ganó solo uno, perdió otro y empató los siete restantes. Frente a La Equidad tiene un historial favorable en sus enfrentamientos más recientes ya que ha ganado los últimos seis, empató cuatro y perdió solo uno. El encuentro comenzará a las 5:30 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá con transmisión de WinSports+.

(Argentina será sede de la Copa Libertadores Femenina de 2021)

América de Cali vs. Atlético Nacional

El América de Cali deberá enfrentar a Atlético Nacional en el clásico de los cuartos de final si logra solucionar el problema jurídico en el que está envuelto por el juego frente al Boyacá Chicó. El cuadro rojo viene de eliminar a Santa Fe de la Copa BetPlay por penales, pero en liga acumula dos derrotas seguidas frente a La Equidad y Millonarios, ambos en condición de local.

Como carta principal en ataque, Adrián Ramos se ha encargado de incomodar a las defensas rivales ya que ha marcado tres de los últimos cinco goles de su equipo. Junto a Duván Vergara y Rafael Carrascal, han participado en 16 de los 31 goles de los escarlatas en el campeonato. Con estos números, se verán las caras con una de las defensas que más tantos ha recibido en el torneo.

Los verdolagas, con la salida de Juan Carlos Osorio tras la derrota en la jornada 17, enderezaron su camino en el torneo y logró clasificarse entre los ocho mejores. Tras el regreso del fútbol profesional, el equipo paisa había recibido 18 goles en nueve partidos, pero con el cambio de entrenador, solo recibió dos tantos en tres encuentros incluyendo el duelo frente al Cúcuta por el que recibió los puntos por medio del escritorio.

El único antecedente entre estos dos equipos por la fase final de un torneo corto fue en el finalización 2007 con una victoria por cada lado. Desde las 8:00 p.m., en el estadio Pascual Guerrero de Cali se jugará el segundo partido de los cuartos de final.

Júnior de Barranquilla vs. Deportes Tolima

Júnior y Tolima estarán frente a frente en otro de los duelos más llamativos de esta ronda. Los barranquilleros mantienen un gran registro ante uno de los equipos más fuertes del rentado nacional en los últimos años. El equipo de Amaranto Perea han ganado seis de los últimos nueve duelos y empataron otros dos, la única derrota en esta estadística fue en el Finalización 2019 en la primera fecha del cuadrangular final.

Los pijaos vienen de perder sus dos últimos encuentros, registro que no obtenían desde septiembre de 2019. Aun así, cuenta con la valla menos vencida del campeonato con, 16 goles encajados, y con uno de los mejores futbolistas de este año: Jaminton Campaz. El ibaguereño de 20 años encabeza los listados de asistencias en su equipo (5), tiros por partido (2.6) y grandes ocasiones creadas (8).

El duelo será en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla este domingo a las 6:05 p.m..

Vea también: Ancelotti habló del estado de ánimo de James Rodríguez y Yerry Mina

Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe

Cerrando la jornada dominical, el líder del todos contra todos, Independiente Santa Fe, visitará al Deportivo Pasto en el estadio Libertad de la capital del Nariño. Tras un arranque demoledor del cuadro volcánico, parece que su fuerza se fue quedando corta con cada fecha que pasaba. La localía ha sido una de sus grandes virtudes alcanzando seis juegos consecutivos sin conocer la derrota.

Por su parte, los cardenales vienen de seis fechas invictos en los que han marcado 10 tantos y solo han recibido tres. Los dirigidos por Harold Rivera han demostrado ser uno de los equipos favoritos a levantar el trofeo por su juego ofensivo, su solidez en la parte posterior y los resultados frente a los otros clasificados, ya que perdió sólo uno de los siete encuentros (frente al Deportivo Cali por la fecha 15).

Pastusos y albirrojos no han sacado mucha ventaja ya que en sus últimos cuatro duelos, los han empatado todos. El partido comenzará a las 8:10 p.m.