Alianza Petrolera vs. Once Caldas; Cúcuta vs. Santa Fe y Millonarios vs Bucaramanga abrirán la fecha el día de hoy.

La Liga BetPlay 2020 logró ponerse al día después del encuentro entre Nacional y Tolima. Los pijaos lograron llevarse los tres puntos del Atanasio Girardot y quedaron como líderes solitarios del torneo colombiano con 22 puntos de 30 posibles. Detrás de los dirigidos por Hernán Torres está el Once Caldas, que abrirá la fecha 11 visitando a Alianza Petrolera (4:00 p.m.). El equipo de Manizales tiene 18 puntos y buscará continuar su racha ganadora de la mano de Roberto Ovelar, la figura de los últimos encuentros, y de Dayro Moreno, el refuerzo y viejo conocido del blanco-blanco.

Santa Fe visitará a Cúcuta (6:05 p.m.) en el segundo compromiso de este viernes. Los leones lograron salvar un punto sobre el final en el clásico capitalino, y ahora buscan retomar la senda de la victoria venciendo a uno de los coleros del campeonato y así mantenerse en el grupo de los ocho. Los albirrojos no contarán con Andrés Pérez en el mediocampo por expulsión.

La jornada de hoy la cerrarán Millonarios y Bucaramanga en El Campín (8:10 p.m.). Un duelo de coleros en el que ambos conjuntos espera obtener los tres puntos como un salvavidas y así respirar mejor de cara a la próxima fecha. Los embajadores solo han ganado un partido de los 10 que ha disputado, y lo hizo frente a Boyacá Chicó en Bogotá. Ya jugar como local no es garantía de nada, pero los azules esperan demostrar que pueden superar su adversidad y así, de paso, darle confianza al proceso que está construyendo Alberto Gamero con el plantel.

El sábado se jugarán tres partidos: Jaguares recibirá a Deportivo Cali en Montería desde las 4:00 p.m. con la ilusión de salir de la parte baja de la tabla. Por su parte, los azucareros, que no han perdido desde el regreso del campeonato, buscan reafirmarse dentro de los ocho clasificados, pues una derrota y una victoria de Júnior, Alianza y Nacional podría sacarlos del grupo.

Deportes Tolima visitará a Deportivo Pereira (6:05 p.m.). El cuadro de Hernán Torres viene con aire en la camiseta. Ha ganado los últimos partidos y espera continuar la racha de victorias ante un Pereira que se esfuerza por mejorar su rendimiento, pero que no halla su mejor versión y tampoco una salida a los últimos puestos del campeonato.

Atlético Nacional jugará de nuevo en el Atanasio Girardot esperando vencer a un Envigado que tambalea en la mitad de la tabla. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio han perdido sus últimos dos partidos y han dejado varias dudas sobre el planteamiento del entrenador y sobre el nivel de varios integrantes del plantel. Ambos equipos tienen 15 puntos. Será un partido emocionante donde uno buscará proteger el octavo lugar y otro peleará por arrebatarlo.

El complemento de la fecha 11 empezará el domingo a las 4:00 p.m. con el partido entre Patriotas y Júnior. Un encuentro de contrastes donde los boyacenses corren con la presión de salir de la penúltima casilla y empezar a sumar de a tres puntos en la mitad del campeonato. Los tiburones vienen de perder en Libertadores y, posiblemente, llevarán una nómina mixta para cuidar a sus figuras en la última oportunidad que tendrán para clasificar en el torneo internacional.

América tiene una situación similar a Júnior. Los escarlatas recibirán a Águilas Doradas en el Pascual Guerrero (6:05 p.m.) con la presión de no salir de los ocho y de no descuidar a los jugadores que irán por todo en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los rojos de Cali buscan dejar en el olvido esta semana. A Juan Cruz Real le quedan pocas opciones y una victoria frente a Águilas Doradas, que no suma de a tres en este campeonato, podría ser la oportunidad ideal.

A Medellín lo ha salvado el buen inicio del campeonato. Sin embargo, desde el regreso del fútbol no ha hallado el fútbol que venía mostrando. Quedó eliminado de Libertadores como el colero del grupo H y ha venido cayendo en la tabla del torneo colombiano. Desde las 8:10 p.m. visitará a La Equidad y jugará su primer partido sin la dirección de Bobadilla. Los aseguradores tienen las mismas unidades (12) y han venido de menos a más, pues de los últimos cuatro partidos ha ganado tres y ha empatado uno.