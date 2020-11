Luego de la victoria contra América en Cali, el equipo albiazul buscará llegar a 27 puntos en su encuentro por la penúltima fecha de la fase todos contra todos de la Liga colombiana. Los de Gamero creen en el milagro.

América de Cali sufrió una dura derrota en su casa por 2-0 a manos de Millonarios, el sábado anterior. El equipo capitalino, dirigido por Alberto Gamero, sigue en la carrera por ingresar a los ocho con este resultado, conseguido gracias a los goles de Ayron del Valle, quien anotó desde el punto penal, y Eliser Quiñones, que marcó al final del encuentro.

Millonarios ocupa la casilla número 11, con 24 puntos, a tan solo tres puestos de clasificación. El América del argentino Juan Cruz Real, por su parte, culminó una racha de siete partidos sin caídas en el torneo. Independientemente de la derrota, el cuadro rojo se mantiene entre los ocho clasificados, con 30 unidades.

El elenco albiazul se aferra al milagro, pues si gana los dos partidos que le quedan llegaría a 30 puntos. Además, si sigue mejorando su registro de diferencia de gol, tendría más posibilidades. Sería prácticamente una hazaña, porque Millonarios reanudó sus partidos, tras el cese de actividades por la pandemia (aún vigente), en los últimos puestos de la tabla.

El primer obstáculo de los de Gamero será este martes el Deportivo Pereira (6:05 p.m.) en condición de visitante. El mismo día también juega La Equidad, que tiene 26 puntos y buscará acercarse a la clasificación obteniendo un resultado positivo en su compromiso contra Patriotas, que será en el estadio Metropolitano de Techo (2:00 p.m.). A las 4:00 de la tarde Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga protagonizarán un encuentro sin mucha importancia en la tabla de posiciones de la Liga, porque ambos se encuentran eliminados. El cierre del día será con el compromiso entre los equipos que ocupan los dos primeros lugares: Deportes Tolima e Independiente Santa Fe (8:10 p.m.), en El Campín.

El miércoles, Deportivo Cali recibe en su estadio al Envigado (2:00 p.m.) y Júnior visita a Jaguares de Córdoba (4:00 p.m.) con el propósito de asegurar su clasificación. El conjunto barranquillero por ahora acumula 29 unidades y una victoria le garantizaría un cupo para pelear por el título. Boyacá Chico y Águilas Doradas (25 puntos) se enfrentan a las 6:05 p.m., y Atlético Nacional, también con 29 unidades, buscará vencer a Alianza Petrolera (8:10 p.m.).

El jueves la jornada 19 de la Liga BetPlay se cerrará con los partidos Pasto vs. Once Caldas y Cúcuta vs. América. El equipo nariñense es quinto con 30 puntos, mientras que el blanco de Manizales es noveno con 26. Juego clave en la pelea por clasificar. Finalmente, el cuadro escarlata intentará vencer en Armenia al último en la tabla de posiciones. Todos los encuentros se verán por Win. El fin de semana se disputará la fecha final de la fase todos contra todos.

