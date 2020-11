Los escarlatas tendrán que remontar el 2-1 de la llave y romper una racha negativa como visitante. ¿Quién pasará a semifinales? (8:00 p.m., Win+).

Difícil tarea la que tiene América de Cali para avanzar a las semifinales de la Liga BetPlay 2020. En el Pascual Guerrero se dejaron arrebatar la victoria y Nacional se devolvió a casa con la ventaja. Si bien la diferencia es solo de un gol, las estadísticas no favorecen a los escarlatas, aunque el presente tal vez le dé una mano teniendo en cuenta que los verdolagas reportaron 11 contagios por COVID-19 esta semana, entre ellos Jefferson Duque, figura del partido de ida (anotó los dos tantos de la victoria) y goleador del cuadro paisa.

La última victoria que registra América en el Atanasio Girardot es del Apertura 2009. Desde ese entonces se han enfrentado en 13 oportunidades, dejando un saldo de 11 victorias para Nacional y dos empates. Números que no favorecen el historial y que marcan una tendencia en los verdolagas a la hora de defender su localía.

Uno de esos empates refiere al último partido que jugaron en la fase del Todos contra todos en la Liga. El pasado 18 de octubre escarlatas y verdolagas empataron 2-2 en el Atanasio Girardot. Duván Vergara y Carlos José Sierra anotaron para los visitantes, mientras que para los locales, que igualaron el marcador sobre el final del compromiso, los autores fueron Andrés ‘El Rifle’ Andrade y Brayan Rovira.

Ambos conjuntos han tenido altibajos a lo largo de la temporada. Ninguno de los dos ha convencido a sus hinchadas con su juego y no han contado con la regularidad soñada para ser favoritos más allá del peso de su historia.

Los escarlatas no podrán contar con Rodrigo Ureña, quien salió expulsado en el partido de ida, y con Rafael Carrascal, uno de los referentes del mediocampo que no estará por acumulación de tarjetas amarillas. Por su parte, y aquí es donde se complica todo para Nacional, los locales no contarán con jugadores importantes como Jefferson Duque, Vladimir Hernández y Helibelton Palacios, quienes están entre los 11 futbolistas contagiados por COVID-19.

Sobre la cifra de casos positivos, Nelson Rodríguez, médico de Atlético Nacional, afirmó que: “Desde junio veníamos trabajando en un protocolo muy estricto. Los jugadores ya me estaban mirando feo. Todas las semanas promovíamos exámenes. Después del partido contra Águilas, dos jugadores nos manifestaron que habían tenido contacto estrecho, a través de sus familiares con personas positivas. Lamentablemente se contagiaron y ya habían dejado su semilla virulenta. (...) Los jugadores me pidieron que no diera informaciones sobre si tenían covid o si estaban lesionados… Por ética y los muchachos me pidieron no revelar la información. En el caso de Helibelton y Vladimir, ellos autorizaron para decir”.

América le apostará a Duván Vergara, Yesus Cabrera y Adrián Ramos para romper la mala racha en Medellín y darle vuelta al resultado. Aunque ya no tendrán a Jefferson Duque del otro lado como un dolor de cabeza, sí tendrán que cuidarse de las ideas y las sorpresas que llegan bajo los pies de Andrade y Jarlan Barrera.