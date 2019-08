none

Los árbitros no deben parar bolas a tanto reclamo de jugador. Las explicaciones son, y así lo hacen los técnicos, para después. Pero la simulación es el mayor interruptor de juego. El juez “come cuento”, pide camilleros, en lugar de castigar con disimulo dejando por fuera siquiera tres minutos al “lesionado”.

Hemos progresado en cumplimiento de horarios, en vestimenta de jugadores y árbitros. Los campos de juego siguen ofreciendo irregularidades y es cuando la pelota o no rueda o elige caminos extraños. En segundo lugar la pérdida de tiempo por parte de los jugadores y probablemente se incremente cuando llegue el cacareado VAR, que atenta contra el ritmo de juego.

¿Qué pasa con nuestro fútbol? Uno podría suponer que si el aficionado no va al estadio y paga boleta, prefiere pagar un servicio de televisión por cable. Acá no interesa tanto el costo, puesto que el hincha piensa en su pasión primero. Esta semana, mientras Envigado y Júnior jugaban en una gramilla que visualmente daba grima, había simultáneamente la opción de ver Flamengo-Internacional o Boca Juniors-Liga de Quito, por Copa.

Uno de los técnicos más resultadistas, como fue Carlos Bilardo, dijo: “Ganar no es muy importante, pero es lo único”. Y ese es el mensaje para los jugadores del equipo. Pueden esgrimirse muchos reparos o anotaciones sobre el por qué de esta situación. Todo se oye, pero mientras no consigan el estímulo de un triunfo para ellos mismos y sus hinchas, Santa Fe intentará sobrevivir. El salvavidas, esta ahí y los jugadores se aferran a él, en mar picado y peligroso.

No hace mucho titulé una columna: “Siempre que llovió, paró”. En el caso de Independiente Santa Fe sigue lloviendo, después de su caída ante América en El Campín.