¿Qué sanciones se tomarán tras caos en el Atanasio? Fernando Jaramillo responde

Enfrentamientos entre hinchas de Nacional y Junior en Atanasio Girardot. Foto: Archivo Particular

Barristas de Atlético Nacional y Junior desataron una noche de violencia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Tras el gol de Marino Hinestroza, que sellaba el 2-0 para el Verdolaga en el segundo tiempo, estalló una riña en la tribuna norte entre hinchas de ambos equipos.

Lo que empezó como una pelea aislada se propagó rápidamente a otras zonas del estadio, extendiéndose no solo por las graderías, sino también por los pasillos y alrededores del recinto deportivo.

Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian la gravedad de los enfrentamientos, donde los barristas se atacaron con golpes y armas blancas, generando pánico entre los asistentes. En medio del caos, la situación fue difícil de controlar para las autoridades.

Según el reporte del Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, un policía y 20 hinchas resultaron heridos, varios de los cuales debieron ser trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué dijo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor?

Este lamentable incidente ha reavivado el debate sobre la violencia en los estadios y la necesidad de tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los aficionados. Ante esto, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló con Noticias Caracol y aseguró que se tomarán medidas para frenar este tipo de hechos en los estadios. También mencionó que el compromiso entre Nacional y Junior no se reanudará.

“Hemos venido trabajando en las condiciones de seguridad, pero hechos como los de ayer nos llevan a pensar que no es suficiente lo que hemos hecho. Tenemos que tomar medidas más drásticas para que esto no siga sucediendo. Esto aleja a la gente del fútbol. Es un hecho que rechazamos. Lo importante es identificar a estas personas, judicializarlas y que todo el peso de la ley les caiga. No puede ser que estas personas puedan volver a ingresar a un estadio”, dijo Jaramillo.

“Hay que tomar medidas más drásticas. Vivimos del acompañamiento de los verdaderos hinchas, los de ayer son vándalos. Debemos poner mano fuerte a estos incidentes. No es posible que la gente esté armada en los estadios”, agregó.

“El Comité Disciplinario del campeonato debe tomar decisiones prontas porque Nacional juega en el Atanasio el domingo. Hay que evaluar el informe del árbitro, de las autoridades y el comisario para ver qué sanciones disciplinarias se toman al respecto. Este partido se suspendió por falta de garantías. Está terminado. No se va a reanudar”, puntualizó.

Por el momento, aún no se han determinado las sanciones adicionales que enfrentarán los clubes y el estadio debido a los graves hechos de violencia. Se espera que este viernes se tomen decisiones.

