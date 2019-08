¿Qué tan cerca está el descenso para Independiente Santa Fe?

Redacción deportes

Desde el 14 de noviembre a la fecha, Santa Fe solo ha ganado un partido por liga: el 14 de abril en la victoria 3-0 ante el Huila. La crisis deportiva sigue acentuándose este semestre: el equipo cardenal registra dos puntos de 21 posibles con un saldo de nueve goles en contra y uno a favor.

Una estela que ha seguido del semestre anterior. El cual terminó en la última posición de la tabla de posiciones con 14 unidades de 60 posibles, producto de apenas una victoria, 11 empates y ocho derrotas. Esta es la peor campaña en la historia de Independiente Santa Fe.

Ahora, los cardenales no están peleando actualmente el descenso, que funciona con un promedio del registro de puntos de las últimas dos temporadas. El ahorro que se hizo con Gregorio Pérez es lo que ha hecho que los bogotanos no estén en la delicada zona roja.

¿Entonces qué tiene que pasar para que descienda? Una verdadera fatalidad. Debería acabar este semestre con un muy mal registro para que empiece el 2020 con la presión de los fantasmas de la segunda división. Igual, tendría un año entero para recomponer el camino y no perder la categoría para 2021.

"No, no, el descenso yo no lo veo. Este año nos dejaría muy mal ubicados si no reaccionamos, pero el siguiente tendría que pasar una catástrofe para no levantarnos. No creo: esa sí sería mi muerte. Si en cabeza mía se resucitó este muerto que era hace 17 años Santa Fe, no creo que mi cabeza lo vaya a enterrar", le dijo a este diario Eduardo Méndez, presidente del club capitalino.

Si la liga acabara hoy, Santa Fe sí pelearía el descenso para 2021. Ocuparía la casilla 17 de 20 (descienden dos). Y estaría solo por encima de Jaguares por tres puntos y, en su defecto, de los dos equipos que asciendan.

Sin embargo, hablar de descenso, de momento, es un tema exagerado. Hay casi un año y medio para enderezar el camino.