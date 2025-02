Racismo en el clásico del Eje Cafetero: Rubilio Castillo lloró tras insultos

Rubilio Castillo llora tras ser atacado con insultos racistas en el clásico entre Once Caldas y Pereira en la Liga BetPlay 2025. Foto: Win Sports

El fútbol colombiano volvió a verse manchado por un lamentable episodio. Durante el clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira (3-1), el delantero hondureño Rubilio Castillo fue víctima de insultos racistas por parte de Joel Contreras, jugador del equipo albo.

Minutos después de marcar el gol que adelantaba al Pereira en el Palogrande, Castillo fue llamado “simio” y, entre la impotencia y la indignación, rompió en llanto en pleno partido. Carlos Darwin Quintero y Dayro Moreno corrieron a consolarlo, y este último, referente del Once Caldas, fue más allá: se acercó al banco de su equipo y le pidió al técnico Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera que sacara a Contreras del campo.

Mientras los jugadores de ambos equipos se enfrentaban verbalmente, el árbitro Diego Ulloa dejó sin sanción al agresor, pero expulsó a un suplente de cada equipo en el minuto 29: Manuel Arteaga, del Once Caldas, y Carlos Darwin Quintero, del Pereira.

El hostigamiento contra Castillo no terminó ahí. En el minuto 68, cuando el técnico Luis Fernando Suárez decidió sustituirlo por Giancarlo Peña, desde las tribunas del Palogrande hinchas de Once Caldas comenzaron a insultarlo.

La situación obligó al árbitro a detener el partido, y tanto Dayro Moreno como ‘El Arriero’ tuvieron que dirigirse a la gradería para pedir que cesaran las agresiones contra el delantero hondureño.

La indignación de Luis Fernando Suárez

Durante la rueda de prensa, Luis Fernando Suárez expresó su dolor por lo ocurrido con su jugador durante el clásico.

“A mí este resultado me da tristeza, pero me da más tristeza el país. Tengo dolor de país en este momento. No puede ser que nosotros hagamos estos que hicimos hoy. Incluso, ni siquiera lo del chico Joel Contreras, por lo que le dijo a Rubilio Castillo, pero después veo a la hinchada aplaudiendo la salida del muchacho de Once Caldas como si hubiera hecho lo mejor. Me duele el país, me siento triste”, mencionó.

“Yo amo a Honduras, es un país que me dio muchas cosas a mí y me trataron bien. Pero luego llega Contreras y lo primero que le dice a Rubilio Castillo es: ‘Eres un simio’. Dios mío, es una situación en la cual uno se pregunta: ¿en qué estamos? ¿En qué país estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros?”.

Ante esta situación, Deportivo Pereira aseguró en X, antes Twitter: “El Deportivo Pereira F.C. S.A. rechaza cualquier acto de racismo. No al racismo en el fútbol. #ClásicoEnPaz”.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) también se sumó a los rechazos y respaldó a Castillo. “Es imprescindible erradicar comportamientos inaceptables, dentro y fuera del terreno de juego”, mencionó.

La versión de Contreras

“Es una escena triste. Yo no le dije nada, antes me acerqué a darle la mano. Le dije: ‘Levántese’, y él comenzó a llorar y a decir que yo le había llamado ‘simio’, cuando no fue así. Sabían que yo tenía amarilla, quizá buscaban que me expulsaran”, declaró Contreras en zona mixta.

