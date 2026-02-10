Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

40 años de Radamel Falcao García: más de media vida al servicio del gol

Más de 20 años como profesional, goles decisivos en Europa, liderazgo en la selección de Colombia y un regreso a Millonarios que busca cerrar el círculo de una carrera ejemplar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
10 de febrero de 2026 - 06:30 p. m.
Más de 20 años como profesional, goles decisivos en Europa, liderazgo en la selección de Colombia y un regreso a Millonarios que busca cerrar el círculo de una carrera ejemplar.
Más de 20 años como profesional, goles decisivos en Europa, liderazgo en la selección de Colombia y un regreso a Millonarios que busca cerrar el círculo de una carrera ejemplar.
Foto: Óscar Pérez

Cuando Radamel Falcao García empezó a caminar, no disfrutó de los tapetes del hogar tradicional, sino los de los campos de fútbol. De la mano de su padre, recorría esos pasillos en los que el balompié se vive sin maquillaje y la tristeza puede convertirse en alegría en cuestión de segundos.

Ser testigo de cómo su papá y sus compañeros pasaban de la euforia al silencio le dio herramientas que más adelante serían claves para resistir lesiones, críticas, olvidos y regresos. ‘Falca’ entendió pronto que el fútbol no solo se juega con los pies.

Vínculos relacionados

Preocupación en la selección de Colombia por Yerry Mina, ¿qué le pasó?
“Los jugadores son refuerzos cuando juegan”: DT de Palmeiras sobre el fichaje de Jhon Arias
DT de Vasco pide paciencia con Marino Hinestroza ante las críticas de hinchas y periodistas
¿Quién es Brayan Ceballos? El defensor podría convertirse en la compra más cara de Santa Fe

Sus...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Cumpleaños Falcao García

40 años Falcao García

Mejores momentos de Falcao García

Carrera Falcao García

Historia de Falcao GArcía

Atlético de Madrid

River Plate

AS Monaco

Porto

Goles de Falcao García

Selección Colombia

Radamel Falcao GArcía

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Harold René Gamba(55119)Hace 1 hora
42, según dice la leyenda
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.