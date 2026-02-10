40 años de Radamel Falcao García: más de media vida al servicio del gol

Más de 20 años como profesional, goles decisivos en Europa, liderazgo en la selección de Colombia y un regreso a Millonarios que busca cerrar el círculo de una carrera ejemplar. Foto: Óscar Pérez

Cuando Radamel Falcao García empezó a caminar, no disfrutó de los tapetes del hogar tradicional, sino los de los campos de fútbol. De la mano de su padre, recorría esos pasillos en los que el balompié se vive sin maquillaje y la tristeza puede convertirse en alegría en cuestión de segundos.

Ser testigo de cómo su papá y sus compañeros pasaban de la euforia al silencio le dio herramientas que más adelante serían claves para resistir lesiones, críticas, olvidos y regresos. ‘Falca’ entendió pronto que el fútbol no solo se juega con los pies.

Sus...