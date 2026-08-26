Ramon Jesurun fue ratificado como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Foto: Óscar Pérez

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El directivo atlanticense Ramón Jesurun Franco seguirá al frente de la Federación Colombiana de Fútbol durante los próximos cuatro años. La Asamblea de la FCF formalizó este miércoles la posesión del nuevo Comité Ejecutivo, que asumirá oficialmente el periodo 2026-2030 a partir del próximo viernes 28 de agosto.

De esta manera, Jesurun fue reelegido por segunda vez consecutiva como presidente de la Federación, cargo que ocupa desde 2015. Su continuidad ya había sido definida por la Asamblea en marzo, cuando recibió nuevamente el respaldo de los afiliados para liderar el máximo organismo del fútbol colombiano durante otro cuatrienio.

El dirigente estará acompañado en el Comité Ejecutivo por Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, quienes ejercerán como vicepresidentes. También harán parte del organismo Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez, completando así la estructura que estará al frente de la FCF hasta 2030.

La ratificación de Jesurún llega después de que el Ministerio del Deporte determinara en julio que estaba habilitado para aspirar al periodo 2026-2030. La entidad concluyó que su primera llegada a la presidencia correspondió a una designación para completar el periodo de Luis Bedoya y no a una elección ordinaria.

Con el nuevo periodo a punto de comenzar, Jesurún tendrá por delante cuatro años marcados por importantes desafíos deportivos y administrativos. Además, la FCF confirmó durante la misma jornada la conformación de sus siete comisiones asesoras, cuyos integrantes acompañarán la gestión del Comité Ejecutivo en las distintas áreas de trabajo de la Federación.

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