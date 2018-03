"Rebeldía es también no desesperarse y Colombia la tuvo": José Pékerman

Redacción deportes

No era el partido que se imaginaron, las condiciones no fueron ideales. Australia plantó un ejército en la mitad de la cancha y evaporó las ideas de Colombia. Pero la paciencia hizo de las suyas y el combinado tricolor halló los caminos en el segundo tiempo, que aunque no consiguió el triunfo y se fue con un empate sin goles, dejó gratas sensaciones en la gira europea. "Colombia tuvo carácter de Mundial", la frase de José Pékerman en el primer partido. "Colombia tuvo rebeldía", la del segundo.

En la rueda de prensa posterior al encuentro ante los oceánicos, el entrenador argentino se mostró conforme con el rendimiento y actitud de sus jugadores. "Hay que tener rebeldía para aceptar las condiciones, no podemos jugar como el rival. Vimos a James calmado, intentamos con Uribe, Aguilar, Lerma, Chará y la profundidad de Borja ayudó también. Rebeldía es también no desesperarse", señaló.

Asimismo, pidió un poco de calma e hizo un llamado a no tener excesos de triunfalismos luego de ganarle a Francia. "Me gusta que se reconozca que somos un buen equipo, pero decir que somos los mejores del mundo, eso hay que demostrarlo. Hemos crecido en este tiempo. La competencia, las horas de vuelo en por el primer mundial, notamos una madurez que nos satisface".

Y cerró lamentando la lesión de Óscar Murillo, aunque es optimista en que no sea nada que afecte su participación en Rusia 2018. "Eso es lo más negativo. Lamento la situación de Murillo tan cerca del Mundial. Hay que estar siempre con temor a que no se lastime ningún jugador. Pero hay algo bueno en medio de todo: es un tema muscular y no es de la rodilla. Todos sabemos que es de dos a tres semanas. No se ha hecho estudios, pero eso es lo que se percibe", dijo.

De la nómina de los 23 elegidos para afrontar la cita orbital, que será conocida el próximo 4 de junio, afirmó que tendrá que pensarlo con cabeza fría, después."No es fácil tener el rendimiento ideal siempre, con esa presión de en pocos minutos hacer todo perfecto. Todavía no es tiempo de decisiones, simplemente conceptos que quedan para seguir trabajando”, sentenció.