Reinaldo Rueda: “No podemos hacerle daño a James y a la selección”

El entrenador de la selección colombiana habló de la conversación que tuvo con James Rodríguez y dio sus impresiones antes de la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Argentina.

Llegó la hora de la verdad. Antes del duelo de este jueves ante Perú por la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 y después de ese cruce de palabras entre comunicados de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol y James Rodríguez, Reinaldo Rueda dio una rueda de prensa hablando de la situación que vive la selección colombiana. Eso sí, decidió dar una declaración antes de responder las preguntas de los periodistas: “Antes que nada, felicitar a nuestro gran campeón Egan Bernal por esa satisfacción que le dio al país”.

¿Qué pasó con James Rodríguez, quien se mostró su molestia por no recibir la convocatoria?

Me reuní con James vía telefónica por los exámenes y el intercambio médico que hubo entre el Everton y la selección. Ahí está la razón de la decisión de que debemos de cuidarlo. Sabemos de la importancia que tiene y tendrá para los próximos juegos, como se los expliqué. Consideré yo que, tras evaluar las situaciones que se le están presentando, no deberíamos precipitar su recuperación. Le dije que yo tomaba la decisión de desafectarlo para que se recuperara con los términos y tiempos que corresponden para que él pueda disfrutar de una pretemporada completa con su club y podamos tenerlo en las próximas fechas.

¿Cómo recibió el comunicado de James mostrando malestar?

El deseo y la ansiedad de aportarle a la selección hace que se presenten estas situaciones. No es solo una lesión reincidente sino la readaptación a la competencia con la exigencia que exigen estos partidos. No podemos hacerle daño a James ni a la selección. La selección requiere al James que nos enamoró, al que sedujo, al que alabamos y potenciamos. Por eso le dije a él que lo necesitamos, pero cuando esté 500% porque 100% no es suficiente para nosotros.

¿Qué le dijo James?

James me manifestó su sentimiento, es normal, yo me coloco en sus zapatos, como lo han hecho los demás capitanes en solidaridad con él. Sienten lo mismo, es normal su reacción. Él quiere estar, es normal. Es el dolor de un momento del que va a tener su duelo. Le dije: “Piénsalo, reconsidéralo y en unos meses veremos cómo te sientes”. En eso los medios de comunicación juegan un papel importante, vamos para 20 años sin que Sudamérica tenga una selección campeona del mundo. Cuando no respetamos a los técnicos, a los jugadores y una cantidad de factores que requiere la élite, sucede lo que sucede. No podemos llevar a jugadores sin estar al 500%, no podemos seguir cometiendo ese error y la experiencia ya nos lo dice.

Veremos un estilo de juego más pausado, con más combinaciones con la pelota, ¿cómo cambiarle el chip a los jugadores en tan poco tiempo de trabajo?

Colombia tiene su ADN, su sensibilidad especial. Ellos vienen de diferentes informaciones, luego de casi siete meses, el reencontrarse con esa memoria táctica y muchos conceptos para estos juegos va a depender de la inteligencia de juego de ellos. Y de esa esencia, esa es nuestra ilusión. Las prácticas han dado muy buena sensaciones de que hay un equipo con intensidad y deseo competitivo para hacer dos muy buenos juegos.

¿Por qué unos jugadores se integraron tan tarde a la selección entendiendo que otros equipos vienen trabajando desde antes?

La fecha FIFA empieza mañana, como FCF tenemos autonomía sobre ellos a partir de mañana. Esta semana a Wilmar Barrios, por salir campeón, le dieron unos días de permiso en su club. Hay una desinformación porque no corresponde a la fecha FIFA.

¿Por qué no convocó a Sebastián Villa?

Yo creo que ustedes saben que es una situación sociológica compleja de la cual nosotros no podemos estar exentos. Es una pena, primero el tema jurídico y después todo lo que eso implica para tenerlo aquí. Creo que es un tema delicado que debemos manejarlo con mucho tacto para contribuir para que sea lo mejor para todos.

¿Ya convocó a Cardona en reemplazo de Quintero, quién va a reemplazar a James?

Estoy esperando evaluar una situación, pueden ser dos o tres. No crea que sea trascendental si son de acá o no para no generar falsas expectativas.

¿Por qué no llamó laterales izquierdos naturales?

William Tesillo ha jugado muchos juegos en esa posición en la selección y Yairo Moreno lo ha hecho por mucho tiempo en la liga mexicana. Yo creo que pasa por esa tarea de elegir en el momento de acuerdo a las necesidades del equipo.

¿Cuál es el objetivo en la Copa América?

Esperando primero que se confirme la Copa América, estamos con una incertidumbre muy grande por lo que vivimos en el continente. Queremos ganarla, todos nos ponemos la camiseta con ese desafío y esa presión que nos colocamos nosotros mismos. Es lo que sentimos todos, lo que siente la selección, los jugadores. Un título de Copa América es la gran ilusión de estos jugadores que quieren dejar algo a la historia de nuestro fútbol. Es la convicción que tenemos.