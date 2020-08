El nuevo delantero de embajador habló de las expectativas que tiene de llegar a Bogotá.

Ricardo Márquez ya está en Bogotá. Y aunque le ha costado acoplarse a la altura, el delantero se ha ido habituando no solo a la velocidad del balón sino a economizar esfuerzos, a explotar cuando tiene que hacerlo, quizá la clave de jugar a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

El jugador samario, que brilló con Unión Magdalena, habló de lo que fue su llegada a Millonarios y del interés que tuvo Atlético Nacional y del porqué no se fue para Medellín. “Fue cierto, es algo que no se puede negar. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, como pasa muchas veces en el fútbol”, apuntó en diálogo con RCN.

Aunque a Márquez se la ha juzgado mucho por los mensajes que dio hace unos meses de querer ponerse la camiseta de Nacional, el delantero de 22 años fue claro con los objetivos que tiene y con la responsabilidad que está dispuesto a asumir ahora como refuerzo embajador.

“Nunca dudé en venir a Millonarios porque sé que es una gran institución. Nunca menosprecié al club, entonces no sé de dónde sacan eso. Sé dónde estoy y adónde quiero llegar”.

Por último, Márquez repasó lo que fue su primer paso por la cantera del cuadro embajador. “Estuve un año, pero cambiaron el entrenador de las divisiones inferiores, al que no le gustaba mi juego, y me fui. No es de echarle la culpa a nadie, solo que hay momentos para todo. Volvía a Santa Marta, me acogió el unión, y el resto ya es historia”.

Recordemos que Márquez disputó 66 partidos con el club samario y que lleva 31 goles desde su debut en 2018. Tendrá la misión de reemplazar a José Guillermo Ortiz, algo que no será nada fácil, pero para lo que está preparado. “La idea es ayudar y aportar. Y hacerlo donde más lo necesite el profe Alberto Gamero”.