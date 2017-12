Roberto Ovelar sería el segundo refuerzo de Millonarios para 2018

Redacción deportes

El delantero no continuará con el Atlético Júnior debido al problema que tuvo con Teófilo Gutiérrez.

Roberto Ovelar no continuará en el Atletico Júnior. AFP

“Sí pasó algo y me han ensuciado a mí y a mi familia y en su momento queremos salir a aclarar ese tema”, dijo Roberto Ovelar la semana pasada en entrevista con la emisora ‘ABC Cardinal’ de Paraguay. “Esto influye en mi salida. Han pasado muchas cosas en las que conociendo más a las personas te encuentras con la realidad”, agregó el delantero, quien confirmó que tuvo algunos inconvenientes con Teófilo Gutiérrez. Por esa razón no continuará en el Atlético Júnior y desde la semana pasada está resolviendo su situación para salir del conjunto barranquillero.

“Hubo acercamientos de varios equipos de Paraguay espero resolver la situación acá y luego concretar con un equipo. Si se llega a un acuerdo se firma, si no, esperar. Ellos me dijeron que iban a resolver el tema internamente y luego me avisaban”, agregó Ovelar en la entrevista. Este fin de semana se conoció que tendría todo listo para jugar la próxima temporada con Millonarios, aunque también recibió una oferta del Flamengo de Reinaldo Rueda. Sin embargo, en Antena 2 se informó, que el paraguayo le dio su palabra al equipo embajador.

No obstante, el delantero aún no arregla su desvinculación con el Júnior, equipo con el que le quedaban seis meses más de contrato. El ariete paraguayo llegó en el 2014 al equipo barranquillero, allí ganó dos títulos de Copa Colombia y disputó dos finales de la liga. Ambas las perdió contra los equipos antioqueños: Atlético Nacional e Independiente Medellín.

En el 2017, Roberto Ovelar anotó 13 goles con Júnior, su máxima producción en la Liga Águila en donde anotó ocho tantos. También se hizo presente en el marcador en Copa Águila, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.