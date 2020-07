Ruben Darío Bustos: “En tiros libres le gané el duelo a Riquelme”

El exjugador del Cúcuta Deportivo recordó aquel recordado partido ante Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores empañado por la neblina. También su duelo con el ’10′ argentino, una rivalidad que se trasladó a la selección. Su hijo sigue sus pasos.

Una de las pegadas más quirúrgicas en la historia del fútbol colombiano. Que en 2007 tuvo una rivalidad especial con Juan Román Riquelme en los tiros libres. “Nos tocó cruzarnos en clubes y selección. Fue lindo, pero bueno, al final gané... 2-1 (risas)”, apunta Rubén Darío Bustos en entrevista con El Espectador.

Nunca hablaron del tema. A Román, acerca de la rivalidad, una vez le hicieron un chiste del triunfo del colombiano. Respondió frío, seco. Igual, como él mismo reconoció el día de su retiro, el mejor gol de su carrera se lo clavó al Cúcuta Deportivo en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En casa, con un gol de pelota quieta de Bustos, para variar, Cúcuta había puesto un pie en la final al vencer a Boca Juniors 3-1. Pero en La Bombonera fue a otro precio en un recordado partido empañado por la neblina, pero solo para el espectador.

“Abajo todo se veía perfecto. Es algo que no va a dejar de ser, la gente muchas veces especula mucho y fuimos en su momento señalados injustamente porque nos dijeron que no debimos jugar. Eso sí, uno miraba hacia el segundo piso de la platea y ya no se veía nada. Abajo nosotros teníamos una vista perfecta”, rememora del duelo en el que cayeron goleados 3-0.

Todavía se trasnocha porque sabe que tenían con qué ganar esa Libertadores. “No haber sido campeones a veces a uno lo pone a pensar. La Bombonera da miedo, pero no era un miedo de complejo de inferioridad. Solo el nudo en el estómago que da en esos partidos. Ese día nos faltó nuestro referente, nuestra punta de lanza, porque se fue con Panamá a jugar la Copa de Oro: Blas Pérez. Quedamos fríos, eso nos cogió por sorpresa. Nuestro secreto era que éramos muy fuertes de local: había un entorno que era a favor nuestro. Ver a toda la ciudad positiva, toda volcada hacia nosotros, ese era un marco espectacular”.

Luego llegó esa doble fecha eliminatoria en la que fue la figura de la selección a punta de dos golazos de tiro libre. El primero en el triunfo 1-0 a Venezuela. El segundo, tres días después, en la victoria 2-1 ante Argentina ante la mirada atónita de Román en la barrera. Y la bronca del Pato Abbondanzieri, el arquero que también lo había sufrido en Boca Juniors.

“El de Venezuela significó mucho, porque soy de la frontera, de aquí en Villa del Rosario, en un barrio llamado La Parada, que nos une con el Puente Internacional Simón Bolívar, la frontera más concurrida de Suramérica. Para mí fue especial, estuve en Venezuela, tuve varios amigos. Y a Argentina todos quieren hacerle gol, la gente me recuerda mucho por esos goles, ninguno se compara a esos dos”.

¿Cómo aprendió las bondades de los tiros libres? El universo lo alineó en el América de Cali, al mismo tiempo, con algunos de los mejores cobradores de la historia de nuestro país: Édison Mafla, Jerson González y Wilson Pérez.

“Lo entrené desde niño. Con mi hermano Pipe siempre competíamos por quién hacía la mejor curva, con tres dedos, en fin. Y cuando llegué al América estaba rodeado de los mejores. Esperé mucho para poder cobrar un tiro libre estando ellos. Jerson me dio varios consejos”.

¿Y quién es el mejor en esa materia en la historia del fútbol colombiano? Son muchos los que están en esa tribuna. “El podio para mí es con el Guigo Mafla de primero, Carlos Rendón y Jerson González. Pero uno no puede dejar por fuera a Iván Valenciano, Wilson Pérez, Arnulfo Valentierra, Mao Molina. Colombia ha tenido muy buenos cobradores”.

A sus 38 años es comentarista de televisión en el programa Tribuna Rojinegra, del canal de ATN de Cúcuta. También tiene un club: Nuevo Real Cúcuta, en el que es formador de niños desde los cinco años hasta jóvenes de 20. “Soy más un formador de niños: de indicarles y enseñarles cosas nuevas, me gusta mucho. En la parte profesional no me veo aún, todo es por escalones y si se presenta la oportunidad de dirigir, la tomaré”.

A quien le ha entregado mejor que a nadie los secretos de su profesión, también de los tiros libres, es a Diego Fernando, su hijo de 18 años, en el São Jose de la tercera división de Brasil. También lateral derecho, también cobrador de tiros libres. “Diego está muy bien, ya lleva tres meses viviendo solo en un estadio pasando la pandemia. Es el único jugador que ha vivido solo en un estadio, tiene muchas condiciones”.

Sigue cobrando los tiros libres en los partidos que juega con amigos: la técnica sigue intacta, la fuerza, no. “Tenía una particularidad: la pelota antes de llegar al arco caía y se metía en el ángulo. Por ahí tengo un gol que le hice a Millonarios, justamente el arquero era Rufay Zapata, en el que la pelota sube y baja de una. Le metía curva y potencia. Esa era una virtud de los cobros de Jerson, que eran secos con el borde interno, con la curva de afuera hacia adentro. El Guigo tenía las tres: curva, potencia y ubicación, todo en una sola persona”.

Thomas Blanco-@thomblalin