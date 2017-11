El conjunto bogotano es cuarto con 33 puntos

Russo: “Me preocupan los altibajos de Millonarios”

Redacción deportiva - @DeportesEE

Miguel Ángel Russo y su prudencia, el DT argentino y sus respuestas calcadas a las de la semana anterior. De vez en cuando se le escapa una sonrisa cuando la pregunta le parece obvia, pero así no lo sea su contestación es similar. “El fútbol es un juego de profesionales y todos quieren ganar”, dice cuando un periodista el pregunta por el partido entre Millonarios y Deportivo Cali este sábado en Bogotá.

Así son las rueda de prensa de Russo, 20 minutos en los que hay que estar atentos porque puede que el estratega diga algo importante. Como por ejemplo este jueves cuando dio a conocer que Eliser Quiñónez estará fuera de las canchas tres meses, o que más allá de la fecha programada para terminarla Liga Águila y del descanso que necesitan los jugadores entre cada temporada, el problema real para el equipo, por ahora, es El Campín ( el 5 de diciembre será el concierto de Bruno Mars y el IDRD no prestará el escenario entre el primero y el 10 del mismo mes).

Cuando ya quieren que revele qué ha trabajado durante la semana para corregir los errores, en qué ha hecho énfasis, de nuevo las frases ambiguas. “Seguimos enfocados en controlar los picos, mantener el nivel y hacemos la autocrítica necesaria para mejorar permanentemente”. También es seco y no deja la puerta a un debate cuando siente que no tiene que dar explicación. “Son decisiones mías y ya”, suelta de manera directa cuando alguien le habla de Robinson Aponzá y el porqué no está siendo tenido en cuenta.

En conclusión, aunque Russo se muestre indescifrable, con una coraza impenetrable, siempre responde, siempre atiende. “Me preocupan los altibajos de Millonarios”, la frase con la que cerró y con la que se titula esta nota, pues es de lo más destacado que dijo, hablando del fúbol, claro está. Lo cierto es que más allá de la rutina de todos los miércoles o jueves, cuando decide abrir puertas a los entrenamientos, el equipo del argentino no pierde hace siete fechas, campaña para resaltar en un torneo tan impredecible como el colombiano.

El dato:

Millonarios no pierde por el torneo local desde el 16 de septiembre cuando cayó 3-2 con Atlético Nacional.