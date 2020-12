Con goles de Jorge Ramos y Patricio Cucchi, el león venció a Equidad y buscarán su décima estrella en esta Liga BetPlay 2020. Mañana las mujeres jugarán la final de la Liga Femenina con un 2-1 a favor.

Días más que felices. Los hinchas de Santa Fe no se cambian por nadie. Su equipo busca el doblete en el fútbol colombiano con sus planteles femeninos y masculinos. Las mujeres defenderán mañana el 2-1 a favor que obtuvieron en Cali ante América y buscarán su segundo título en el torneo. Los hombres, que acaban de clasificar a la final de la Liga BetPlay 2020, buscarán la décima estrella en la historia del cuadro cardenal.

Dos novedades importantes presentaba Santa Fe para el partido de vuelta por las semifinales de la Liga BetPlay 2020. La primera de ellas era la ausencia de Leandro Castellanos, que sufrió una molestia muscular en el calentamiento y tuvo que ser reemplazado por Ómar Rodríguez, el canterano que ya ha jugado siete partidos -sumando este último-, como titular.

La segunda novedad, que tenía que ver con la tarjeta roja que recibió Fabián Sambueza en el partido de ida, es el regreso de un ídolo cardenal a la titular luego de varias semanas de lesión: Luis Manuel Seijas. El venezolano, que estuvo ausente por mes y medio, dijo hace pocos días en la rueda de prensa que: “Hay suficiente material humano para que el equipo no pierda su esencia, no dependemos de un solo jugador y el profe nos ha inculcado siempre la misma idea… Seguramente va a ser un partido trabado hasta el final, el mensaje que he intentado dar es que uno tiene que trascender en el club, hay algunos que no han podido conseguir un título con el club y una estrella décima es un número que quedará en la memoria de la gente”.

A propósito de la inclusión de Seijas en la titular, Harold Rivera, que cumplió 50 partidos dirigidos con Santa Fe, dijo en la previa que “Lo vi bien en las prácticas. Es un jugador acostumbrado a esta clase de partidos. Queremos ganar el compromiso y esperemos que al final del partido salgamos victoriosos”.

Un partido de pocos espacios y de mucho cálculo para vulnerar dos porterías que se han destacado a lo largo del campeonato por su seguridad. En Santa Fe han sacado en ocho ocasiones el arco en cero, mientras que por el lado de Equidad sucedió en seis oportunidades.

Como se dijo en días anteriores, el historial respaldaba a Santa Fe para enfrentar a Equidad. En 34 juegos, Santa Fe ha ganado 16: ocho en El Campín y ocho en Techo; han empatado en nueve ocasiones y ha perdido en nueve: seis de local y tres de visitante.

En cuanto a goles en este enfrentamiento, los leones han anotado 44 goles y Equidad 25. Y en cuanto a la presente temporada, los rojos han marcado 37 tantos que han sido repartidos en 14 jugadores; por el lado de los aseguradores se acumularon 33 gritos de gol, muchos de ellos hechos por Matías Mier, goleador del equipo y uno de los del campeonato con 10.

Los primeros minutos fueron para Santa Fe. Sin mayor claridad, los locales intentaban vulnerar el arco defendido por Diego Novoa por medio del juego aéreo. Equidad se supo defender y equilibró un poco la posesión sobre los 15 minutos de partido.

La insistencia del cuadro cardenal surtió efecto en el minuto 24. Una jugada por el sector izquierdo entre Jhon Velásquez y Jorge Ramos terminó en la asistencia del primero y en el gol del segundo. Su anotación, que alimentaba la esperanza de la final, es la séptima en la temporada.

La segunda mitad, como estaba prevista, se inclinó hacia Equidad en los primeros minutos. Los aseguradores buscaron con mayor frecuencia a Matías Mier y a Pablo Saabag, pero la defensa de los locales hacía un buen trabajo en la marca con mayor presencia de jugadores en su área.

El partido se jugaba en la mitad de la cancha sin mayores riesgos. Ambos conjuntos se acercaban, pero los arqueros no se vieron exigidos en los primeros 20 de la segunda mitad. Sin embargo, Kevin Salazar, que le estaba dando mayor volumen de ataque a los aseguradores, cumplió la ley del ex y anotó el tanto del empate tras una desconcentración de la zaga cardenal. Un zurdazo al palo derecho de Omar Rodríguez llevaba el partido a una definición desde el punto penalti.

Omar Rodríguez demostró que puede ser titular también. La presión no lo asusta. Una atajada unos minutos después del empate salvó a su equipo de irse abajo en el resultado y de alejarse del anhelo de la final. El aluvión de Equidad tuvo su parón en las manos del canterano cardenal.

A falta de cinco minutos para cumplir los 90 de juego, una jugada de pelota quieta que terminó en los pies del recién ingresado Patricio Cucchi volvió a darle la ventaja a Santa Fe y prácticamente sentenció la clasificación de Santa Fe a la final del campeonato. Un tanto que es el sello de los rojos de la capital. Un gol que les devuelve la esperanza de ganar un título que no obtienen desde 2016.

Santa Fe disputará mañana la final de la Liga Femenina y luego esperará al finalista en el torneo de hombres entre América y Júnior, que quedaron 0-0 en la ida, en el Pascual Guerrero.