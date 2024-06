Santa Fe la sacó barata en Bucaramanga, la final llega abierta a El Campín

Atlético Bucaramanga venció 1-0 a Santa Fe en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay. Foto: Atlético Bucaramanga

A pesar de haber jugado un discreto partido, especialmente en el segundo tiempo, Independiente Santa Fe salió vivo de su visita al Atlético Bucaramanga, en la ida de la gran final de la Liga BetPlay. Cayó 1-0, pero el resultado pudo ser peor, porque su rival generó por lo menos otras cuatro oportunidades claras para anotar.

La diferencia, sin embargo, es mínima y ante su afición los cardenales intentarán la remontada que les permita colgar la décima estrella en su escudo. Será el próximo sábado 15 de junio en El Campín, desde las 7:30 p.m.. Ya no hay boletas y la derrota seguramente no afectará el entusiasmo de la hinchada albirroja, que hace rato no se ilusionaba con el equipo.

En un impresionante ambiente, marcado por los colores amarillo y verde el club santandereano, el partido salió como se esperaba y respondió a la gran expectativa que había generado durante toda la semana. A los locales les pesó un poco la responsabilidad de tener que proponer e intentar sacar ventaja en la ida.

Tal vez por eso arrancó mejor Santa Fe, más tranquilo y firme con su plan. En la primera media hora se defendió con la pelota y les cerró los caminos a sus rivales. De hecho, generó la primera oportunidad de gol, con un remate de larga distancia de Francisco Chaverra, que sacó Aldair Quintana.

Pero poco a poco, de la mano de Fabián Sambueza, Bucaramanga se montó en el partido y volvió figura a Andrés Mosquera Marmolejo, nuevamente salvador en un par de mano a manos. Los palos también ayudaron al león en dos ocasiones antes del entretiempo.

No cambió mucho el duelo en el complemento. Los leopardos siguieron atacando y a Santa Fe le se comenzó a notar el desgaste físico. Julián Millán y David Ramírez Pisciotti salvaron a su equipo cuando Mosquera parecía vencido, hasta que llegó el gol local.

Émerson Córdoba descordó por el costado derecho y tiró un centro a media altura que ningún defensa logró despejar, por el otro costado apareció Freddy Hinestroza y con un zurdazo abrió el marcador. Tocado, pero no entregado, Santa Fe aguantó la arremetida y finalmente puso sostener el 1-0. No tuvo como buscar la igualdad porque al final ya solo atacaba con Hugo Rodallega, Jerson González y Daniel Torres.

Los dos experimentados líderes del rojo, Rodallega y Torres, no brillaron como de costumbre y eso incidió para que su equipo no impusiera las condiciones en el partido. Santa Fe la sacó barata y por eso la serie sigue abierta. En El Campin será a otro precio. Aunque Bucaramanga es un muy buen visitante, los cardenales esperan demostrar por qué han sido los mejores locales del campeonato.

Ambos equipos se ven concentrados y con los pies en la tierra. El de Rafael Dudamel celebró el triunfo que alimenta la ilusión del primer título de su historia. El de Pablo Peirano sabe que debe mejorar, pero que probablemente lo peor de la serie ya pasó. Mentalmente los dos se ven fuertes y aunque en la parte física por primera vez z Santa Fe se le vio flaquear, la altura de Bogotá seguro afectará más a los leopardos.

Vibrante final, con drama, buen fútbol y mucha entrega por parte de todos los protagonistas. El campeón se definirá en El Campín, pero el pronóstico sigue siendo reservado. Es un duelo parejo como las estadísticas de ambos. Santa Fe lleva 50 puntos en el semestre y Bucaramanga 49. La diferencia de goles de los dos es de 16 a favor.

Será una semana para evaluar, sacar conclusiones y corregir en un lado y en el otro.

