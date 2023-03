Santa Fe no levanta cabeza, cayó en su visita a Envigado

Este semestre Santa Fe lleva un triunfo, dos derrotas y tres empates en la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

En un partido en el que generó varias opciones de gol, pero que también desnudó sus problemas defensivos, Independiente Santa Fe cayó 3-2 en su visita a Envigado, aunque el juego se disputó en Itagüí, por la séptima fecha de la Liga BetPlay.

El técnico cardenal, Hárold Rivera, modificó la delantera. Puso como titulares a Fabián Sambueza, José Enamorado y Hugo Rodallega, quienes justificaron esa decisión pues en la primera parte generaron al menos cuatro opciones claras de gol, salvadas por el arquero Joan Felipe Parra.

Con el paso de los minutos el Envigado se cogió confianza y comenzó a adueñarse de la pelota. Incluso marcó un gol por intermedio del argentino Ivo Kestler, aunque la acción fue correctamente anulada por fuera de lugar en la jugada previa.

En esa primera parte no se notó en el cuadro albirrojo la ausencia del goleador Wilson Morelo y tampoco la del volate Hárold Rivera. Santa Fe puso condiciones y sin ser un dechado de virtudes, mereció irse ganando al descanso.

Arrancando la segunda parte llegaron las emociones, Un error en salida de Santa Fe, permitió que Rubio España llegara al borde del área con pelota dominada y con un remate potente derrotara al arquero José Silva, para abrir el marcador.

Pero el conjunto cardenal reaccionó pronto. Tres minutos después Julián Millán logró el empate de golpe de cabeza, en una acción en la que hubo suspenso porque inicialmente el árbitro Carlos Betancur sancionó fuera de lugar, pero el VAR le advirtió que el defensa bogotano estaba en posición legal.

Envigado tuvo mayor ambición y siguió buscando el arco rival. Así, a los 64 minutos, Henry Mosquera recibió un centro en el área chica, anticipó a Fabián Viáfara y cruzó la pelota al palo contrario del que cubría el golero Silva.

A esas alturas el técnico Hárold Rivera ya había sacado de la cancha a Hugo Rodallega y Fabián Sambueza. Y justamente uno de los hombres que ingresó, Christian Marrugo, igualó nuevamente las acciones, al conectar con precisión un centro desde el costado derecho.

Pero a seis minutos del final llegó el gol dela victoria naranja. Juan Manuel Zapata pescó un balón al borde del área y su remate pasó entre las piernas de varios defensas para meterse al rincón de la mano derecha del arquero Silva, quien tapado por sus compañeros, no puso reaccionar a tiempo.

Con ese resultado Santa Fe se quedó con seis puntos, de 18 disputados. Envigado llegó a 10, con un partido más. En la próxima fecha los naranjas visitarán a Júnior y los cardenales recibirán al América. Antes, el miércoles, enfrentarán a Águilas Doradas de Rionegro, en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

La séptima fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes en la noche con la victoria 1-0 de Once Caldas en casa del Atlético Bucaramanga, con un gol de penalti de David Lemos. El sábado, a primera hora, Equidad empató 1-1 contra Alianza Petrolera, en Bogotá. Por los aseguradores marcó Jorge Ramos y por los visitantes igualó Steven Rodríguez.

Este domingo se jugarán los partidos Millonarios vs. Cali (3:30 p.m.), Pasto vs. Nacional (5:40 p.m.) y Pereira vs. Tolima (7:50 p.m.). El lunes, Huila enfrentará al Chicó, desde las 8:00 p.m.. El duelo América vs. Júnior se aplazó para el 23 de marzo debido al un concierto en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

