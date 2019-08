Santa Fe sigue aumentando sus antirécords en el fútbol colombiano

Redacción deportes

Pasan y pasan las fechas y Santa Fe no gana, no mejora y sigue aumentando sus números en rojo. El conjunto cardenal cayó 2-1 en casa ante América, por la séptima fecha de la Liga Águila II y aumentó sus antirécords. El rojo de Bogotá, aunque con el tanto de Fainer Torijano se quitó el peso de no haber marcado en el torneo, sigue sin ganar y ya suma su peor racha y esta cerca de ser el peor local en la historia del fútbol colombiano.

La derrota ante los escarlatas de este jueves ratificó que esta, la actual, es la peor racha de Santa Fe como local en toda la historia de la Liga. Los cardenales llevan 14 partidos sin ganar en El Campín.

La última vez que Santa Fe festejó en el estadio El Campín fue el 3 de noviembre de 2018. Ese día derrotó 3-0 al Tolima, con goles de Carmelo Valencia, Facundo Guichón y Diego Guastavino. Es más, de los once jugadores que estuvieron en ese encuentro solo sobrevive Sebastián Salazar, quien no ha jugado en lo que va del torneo.

En esta Liga Águila II Santa Fe acumula siete empates y siete derrotas y, como el primer semestre, es el colero de la tabla. Estos 14 partidos en los que no ha ganado están cerca de ser la peor racha en la historia.

Por ahora, es la tercera peor racha de un equipo como local en torneo cortos. Lo superan los 16 partidos del Deportivo Pereira sin ganar en casa entre 2010 y 2011 e igualada con las 14 fechas del Deportes Quindío, en 2013.

El único dato positivo es que el tanto del central Fainer Torijano permitió acabar con otro antirrécord: el equipo duró 635 minutos sin anotar gol.

Más allá de las estadísticas, Santa Fe sigue perdiendo puntos y cada vez más se está viendo comprometido en el descenso. El acumulado de los tres últimos años, en especial del 2017, año en que el equipo era dirigido por Gregorio Pérez y en el que quedó subcampeón, es el que lo tiene sin riesgo de irse a la segunda división este año. El problema será el siguiente año.