Santa Fe: su proceso y ejemplo en el fútbol femenino colombiano

Primer y más reciente campeón. Santa Fe ha hecho un proceso que sirve de ejemplo para el desarrollo del fútbol femenino en Colombia.

Dos títulos en cuatro años de existencia del fútbol profesional femenino en Colombia para Santa Fe. Haber correspondido a la identidad misma del cuadro cardenal y haber sido el primer campeón en el torneo, así como lo fueron los hombres hace 73 años. El ejemplo y el proceso del equipo en medio de situaciones adversas y de un aparente retroceso del torneo demuestra que es posible consolidar un cuadro competitivo y comprometido con el progreso del deporte en el país y en el continente.

Tanto César Pastrana como Eduardo Méndez le apostaron al fútbol femenino en Santa Fe. Pasando por alto las diferencias, aciertos y desaciertos de ambos presidentes, en cuanto al desarrollo del equipo de mujeres ambos creyeron e invirtieron, demostrando así que depende más de la voluntad que de la situación financiera el hecho de inyectarle dinero al progreso y consolidación de un equipo que no solo gane torneos a nivel nacional, sino que también le apunte a campeonatos internacionales y a la proyección de jugadoras que puedan hacer parte de la selección de Colombia femenina.

La primera campaña fue épica. Fue casi perfecta, pues de 16 partidos jugados, ganaron 15 y empataron uno. Germán Morales, que fue el director técnico hasta los cuartos de final, fue uno de los artífices de ese primer campeonato; Agustín Julio, referente de Santa Fe, asumió la dirección del equipo y lo llevó a ser el primer campeón del torneo femenino contra Atlético Huila, en un certamen que culminó en el estadio El Campín ante 33. 327 espectadores, una cifra récord que no ha sido superada en Colombia para un partido de mujeres.

“A Santa Fe, el equipo de mi corazón, le debo mucho porque prácticamente fue el que me dio la oportunidad de ser profesional y de hacer lo que más amo en la vida. Lo que logramos esa noche será inolvidable. En ese entonces no lo dimensionábamos, pero ahora me doy cuenta de lo histórico que fue ese título para la institución. Somos las primeras campeonas del fútbol femenino, así como somos los primeros campeones del Fútbol Profesional Colombiano y eso nunca nadie nos lo podrá quitar”, dijo Leicy Santos en entrevista para El Espectador. La actual jugadora del Atlético de Madrid fue en ese entonces la figura y goleadora del torneo.

En 2018 fue Huila quien ganó la liga, y quien también dio la sorpresa al ganar la Copa Libertadores. En 2019 fue América, otro de los equipos fuertes en el torneo femenino. El año pasado, y con la incertidumbre de no poder realizar el torneo por la crisis económica derivada de la pandemia, Santa Fe volvió a ser protagonista junto a las escarlatas.

Santa Fe, Nacional y América fueron los únicos equipos que mantuvieron contratos con las futbolistas en medio de la pandemia. Un esfuerzo extra que ellas agradecieron y que mostró el compromiso por mantener unas condiciones básicas y dignas para las jugadoras mientras se definía el torneo. “A ellas se les está cancelando el 50 % de su salario, se les pagan prestaciones y la institución es responsable de sus arriendos de vivienda y sus servicios”, dijo Eduardo Méndez a mitad de 2020, aclarando que la institución mantenía en firme la vinculación laboral de las integrantes del plantel femenino.

Como todo equipo de fútbol, las jugadoras y los técnicos pasan. Víctor Rozo y Juan Carlos Sarria fueron los entrenadores que estuvieron en Santa Fe en 2018 y 2019, respectivamente. Y de igual manera, la mayoría de jugadoras que ganaron el campeonato en 2017 se fueron a otros clubes tiempo después. Gabriela Huertas, mediocampista cardenal, es la única que ha permanecido estos cuatro años en la institución.

En lo deportivo volvieron a tener un rendimiento excepcional. Con la llegada de Albeiro Erazo a la dirección técnica de Santa Fe, el equipo volvió a ser casi que imbatible. Con él a la cabeza y con una 10 como Fany Gauto, se evidenció el trabajo tras bambalinas en el equipo femenino, pues fueron dos referentes de aquel Huila modelo 2018 que ganó a nivel nacional e internacional los torneos que disputó.

En la edición del 2020, Santa Fe tuvo una efectividad del 82 % que se traduce en un total de 14 partidos disputados, de los cuales ganó 12, empató uno y perdió otro. En total anotaron 40 goles u recibieron 10.

“No es un secreto que los directivos han hecho un esfuerzo grande por mantener un grupo fuerte, consolidado. Ellos creyeron en nosotros y le dieron la confianza a un grupo de jugadoras que querían darle una alegría más a la hinchada cardenal. Mantuvieron los contratos en pandemia, trabajamos todo el año y al final el resultado de ese esfuerzo se vio reflejado en el título. El mensaje es claro: cuando se hacen procesos serios se van a dar los resultados”, dijo Albeiro Erazo, director técnico del Santa Fe femenino.

Cabe destacar a su vez que Santa Fe es de los pocos equipos en Colombia que cuenta con un fútbol base para las mujeres. Apostar al crecimiento del fútbol femenino también empieza por ahí, por el fortalecimiento de divisiones menores y la creación de espacios para que las futbolistas puedan empezar su carrera en equipos profesionales y puedan ir ascendiendo en los torneos de categorías sub15, 17 y 20.

En este 2021, Santa Fe contrató a seis futbolistas para afrontar la Copa Libertadores -que arranca en marzo- y para el torneo local -que se jugaría a mitad de año-. Cinco jugadoras de la liga colombiana y una extranjera reforzaron al equipo que buscará su primer trofeo internacional y defender el título del campeonato nacional.