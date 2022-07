Santa Fe venció a Cortuluá en el Campín

Santa Fe consiguió su primer triunfo del semestre como local contra Cortuluá.

Santa Fe venció por la mínima diferencia a Cortuluá en la tercera fecha de la Liga BetPlay 2022. El volante Harold Rivera fue el autor del único gol del compromiso.

Con la permisividad del equipo del corazón del Valle, la apuesta de Alfredo Arias por hombres de buen pie comenzaba a notarse sobre el gramado del Campín. Neyder Moreno y Matías Mier, por los costados, con la complicidad de Harold Rivera en la mitad del campo, lograban asociarse y jugar por el centro, buscando elaborar ocasiones de peligro.

Por momentos, también participaba de la creación Wilfrido De la Rosa, que retrocedía de su posición como delantero. Pese a esto, Santa Fe se veía confuso en la mitad de terreno y tanta posesión no lograba materializarse en peligro para el arco de Cortuluá.

¡Finaliza el compromiso con la victoria del Primer Campeón 🙌!



Santa Fe1️⃣-0️⃣ Cortuluá#VamosSantaFe🇮🇩 pic.twitter.com/hz7pn0dV2Z — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 17, 2022

A pesar del control de balón de Santa Fe, Cortuluá tuvo la opción más clara del partido a los 32 minutos con Henry Rojas, que de pierna zurda lanzó un riflazo desviado en la cabeza de Dairon Mosquera que obligó a Leandro Castellanos a reaccionar de mano izquierda y salvar el cero enviando el balón por encima.

Santa Fe logró sacar ventaja del juego elaborado durante la primera mitad en una asociación entre De la Rosa y Mier después de un saque lateral de Dairon Mosquera. Mier, que recibió al borde del área, habilitó a Harold Rivera, que entrando al área y de pierna derecha definió cruzado al arco de Ernesto Hernández. Ventaja por un gol para Santa Fe en 39 minutos de la primera mitad.

En la segunda ventaja el conjunto cardenal siguió con el arco de Cortuluá en la mira. En los pies de Mier siguió buscando otro tanto, pero su remate se fue desviado. Sin embargo, cundo todo parecía a favor del local, Andrey Estupiñán, delantero que ingresó en la etapa complementaria, se fue expulsado tras darle un codazo contra Féiver Mercado.

En el cierre, los cardenales cedieron el dominio del balón por culpa de la expulsión. No obstante, Cortuluá no supo aprovechar el hombre de más y no logró empatar el partido.

La próxima jornada Santa Fe visita a Júnior en el Metropolitano de Barranquilla, mientras que Cortuluá recibe a Medellín en el Estadio 12 de Octubre.

