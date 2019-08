Santa Fe venció a Nacional, pero quedó eliminado de la Copa Águila

Redacción deportes

Santa Fe ganó, y volvió a marcar luego de 608 minutos sin hacerlo. Y sumó su primera victoria del semestre, y jugó bien, tuvo cosas interesantes y, por pasajes, fue mejor que Atlético Nacional. Sin embargo, eso no bastó, pues el cuadro cardenal pagó la derrota 3-0 en Medellín y quedó eliminado de la Copa Colombia a pesar de imponerse en casa 2-0.

El primer tanto del encuentro fue gracias a presionar arriba, a recuperar la pelota ráìdo y a la habilitación de Juan Daniel Roa para que Jhon Velásquez, cayéndose, lograra raspar la pelota y mandarla al arco sur del estadio El Campín de Bogotá.

El grito de la tribuna, contenido desde el 8 de mayo de este año, se escuchó fuerte. Y los aficionados alentaron y reconocieron el planteamiento de Harold Rivera, la entrega de los jugadores y las ganas de dejar atrás la peor racha de la historia cardenal.

Foto: Mauricio Alvarado

Nacional, por su parte, con su nómina titular, también contó con opciones. Incluso, cuando tocó a una intención complicó a la zaga roja, la hizo ver muy mal, pero no pudo concretar las acciones. El balón no le llegó a Hernán Barcos y Vladimir Hernández olvidó rematar de lejos cuando debía hacerlo. En otras palabras: no ser efectivos.

Velásquez, más allá del gol, fue la figura de Santa Fe. Por su entrega, el comportamiento aplicado en la cancha y la fuerza que le imprimió a sus compañeros. Del otro lado, el portero Aldair Quintana sacó un par que hubieran cambiado la historia de haber entrado.

Ya en la reposición, Guillermo Murillo, en una combinación con Velásquez, puso el 2-0 y generó esperanza aunque quedaran pocos segundos. Nacional tuvo que aguantar, apretar, hasta salió un balón a la cancha desde el banco verde para tratar de parar el juego. El local se fue con todo, por el tanto que faltaba, y Jefferson Duque la tuvo, pero no alcanzó a tocar la pelota.

Lastimosamente, el triunfo, el primero en mucho tiempo, no fue suficiente. Los antioqueños sigue en carrera y en la próxima ronda se verá las caras con Deportes Tolima, mientras que el club bogotano, muy a pesar de la eliminación, mostró buenas cosas y, sobre todo, recuperó sensaciones, por pasajes eso sí.

Foto: Mauricio Alvarado

Todavía falta mucho, pero Rivera logró que Santa Fe volviera a competir, que pasara de jugar a pelear. El cambio se notó, ahora depende de los jugadores y el cuerpo técnico mantenerlo en la liga porque la Copa ya se esfumó.