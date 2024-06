Santa Fe vs. Bucaramanga en la final de la Liga BetPlay: hora y dónde ver en vivo

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe juegan este sábado la vuelta de la final de la Liga BetPlay. Foto: Jose Vargas Esguerra

Todo está listo para que este sábado se juegue el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2024-I entre Santa Fe y Atlético Bucaramanga. En el juego de ida, disputado en el estadio Alfonso López, los leopardos lograron la ventaja 1-0 con un gol de Freddy Hinestroza, lo que los hace soñar con aquella anhelada primera estrella.

Sin embargo, el equipo cardenal está determinado a aprovechar su condición de local para remontar la serie, alzar el trofeo y acabar con años de sequía en su palmarés. “Simplemente, enfoquemos nuestras fuerzas en el sábado, tenemos que hacernos sentir, leones. Es nuestro objetivo, luchemos juntos. Es el todo por el todo en nuestra casa. Hemos sentido su presencia y fuerza a lo largo del semestre. La final tiene que ser algo histórico”, escribió Hugo Rodallega en su cuenta de X a modo de mensaje de esperanza para los leones.

Simplemente enfoquemos nuestras fuerzas en el sábado tenemos que hacernos sentir leones 🦁 es nuestro objetivo, luchemos juntos es el todo por el todo en nuestra casa 🏟️ hemos sentido su presencia y fuerza a lo largo del semestre en la Final tiene que ser Histórico. — RODA11EGA⚽️#11 (@hugol1120) June 10, 2024

El entrenador Pablo Peirano trabaja arduamente para enmendar los errores cometidos en el partido de ida y preparar una estrategia efectiva que les permita dominar el encuentro desde el primer minuto. “No está todo dicho, hay que corregir para la segunda parte de esta serie. Estamos con la confianza intacta, hay 90 minutos más para combatir al rival”, declaró tras la derrota en Bucaramanga.

¿Quién será el árbitro para la final?

Carlos Betancur, un árbitro con experiencia en finales, será el juez principal designado por la DIMAYOR. Desde 2012, el vallecaucano ha estado en la primera división del fútbol colombiano y ha acumulado una gran cantidad de experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Aparte de los campeonatos locales, ha pitado en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y el Campeonato Sudamericano Sub 17.

En el torneo de apertura Liga BetPlay, dirigió 14 partidos, tres de ellos en cuadrangulares semifinales: Junior vs. Millonarios, Once Caldas vs. Santa Fe y Bucaramanga vs. Pereira. La última final en la que fue juez central fue la de Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Millonarios, disputada el año pasado.

Carlos Betancur sería el árbitro para la final de vuelta entre Santa Fe y Bucaramanga. Le dirigió un partido a los 🐆 (🆚 Pereira) y uno a 🇮🇩 (🆚 Once) en cuadrangulares.



La última vez que dirigió una final fue hace un año. Millonarios 🆚 Nacional.



¿Qué opinan? https://t.co/AlA5k2vybL pic.twitter.com/P2Oq5aBinb — Alejandro Gamboa (@AlejoGamboaJ_) June 13, 2024

¿A qué hora y dónde ver Santa Fe vs. Bucaramanga?

Fecha: Sábado 15 de junio

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: El Campín, Bogotá

Canal: Win Sports+

