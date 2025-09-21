No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Santa Fe vs. Cali: la final que se repite y exige revancha

Las leonas buscan saldar cuentas pendientes, mientras las azucareras defienden la corona con su cantera como bandera. Este domingo concluye un campeonato más largo de lo habitual pero que todavía no es tan extenso como lo desean sus protagonistas.

Daniel Bello
21 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
Partido de ida entre Santa Fe vs Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La historia va escrita por la mitad entre Deportivo Cali y Santa Fe. Las leonas pegaron primero en El Campín gracias a Katherine Valbuena, que puso el 1-0 en el que se encuentra la serie. Este domingo, a partir de las 5:00 p.m. en el estadio Palmaseca, se definirá un nuevo campeón en la Liga BetPlay Femenina. Ha sido un camino más largo de lo habitual para ambos equipos si se tiene en cuenta que con el cambio de formato, los que pelean por el título ahora tienen mayor rodaje a lo largo de la temporada, pero sigue sin ser el campeonato anual...

