Santa Fe vs. Cali: la final que se repite y exige revancha

Partido de ida entre Santa Fe vs Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La historia va escrita por la mitad entre Deportivo Cali y Santa Fe. Las leonas pegaron primero en El Campín gracias a Katherine Valbuena, que puso el 1-0 en el que se encuentra la serie. Este domingo, a partir de las 5:00 p.m. en el estadio Palmaseca, se definirá un nuevo campeón en la Liga BetPlay Femenina. Ha sido un camino más largo de lo habitual para ambos equipos si se tiene en cuenta que con el cambio de formato, los que pelean por el título ahora tienen mayor rodaje a lo largo de la temporada, pero sigue sin ser el campeonato anual...