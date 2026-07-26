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Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe, en vivo: Liga Betplay 2026-II

El conjunto cardenal busca comenzar el segundo semestre del fútbol profesional colombiano con una victoria como visitante.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
26 de julio de 2026 - 08:40 p. m.

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Hugo Rodallega elude al arquero de Caracas en el encuentro de Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026.
Hugo Rodallega elude al arquero de Caracas en el encuentro de Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Luego de su triunfo 2-0 a mitad de semana frente a Caracas de Venezuela por los playoffs (ida) de la Copa Sudamericana, Santa Fe quiere seguir con la buena racha. Esta vez en la Liga Betplay 2026-II que le da la bienvenida con un compromiso como visitante frente a Águilas Doradas en Medellín, Antioquia.

Por su parte, el Equipo Dorado busca un comienzo mejor que el del campeonato anterior. Aunque logró un empate 1-1 contra este mismo rival en el estadio El Campín de Bogotá, ahora el objetivo es la victoria. Una que le permita soñar con volver a los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor.

Águilas vs. Santa Fe: minuto a minuto

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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