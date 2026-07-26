Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe, en vivo: Liga Betplay 2026-II

Hugo Rodallega elude al arquero de Caracas en el encuentro de Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Luego de su triunfo 2-0 a mitad de semana frente a Caracas de Venezuela por los playoffs (ida) de la Copa Sudamericana, Santa Fe quiere seguir con la buena racha. Esta vez en la Liga Betplay 2026-II que le da la bienvenida con un compromiso como visitante frente a Águilas Doradas en Medellín, Antioquia.

Por su parte, el Equipo Dorado busca un comienzo mejor que el del campeonato anterior. Aunque logró un empate 1-1 contra este mismo rival en el estadio El Campín de Bogotá, ahora el objetivo es la victoria. Una que le permita soñar con volver a los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor.

Águilas vs. Santa Fe: minuto a minuto

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