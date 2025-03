¿Alberto Gamero llegará a Santa Fe? Esto dijo Hugo Rodallega al respecto

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, fue la gran figura del equipo cardenal en la goleada 1-7 sobre Envigado por la fecha 7 de la Liga BetPlay. El capitán fuero autor de cuatro tantos en el juego posterior a la eliminación de la Copa Libertadores tras caer ante Deportes Iquique.

En entrevista con Caracol Deportes, Rodallega habló sobre el presente de Santa Fe, los retos que se vienen y se refirió a la salida de Pablo Peirano y una posible llegada de Alberto Gamero a la dirección técnica.

“Sufrimos una eliminación inesperada de la Copa Libertadores, teníamos mucha ilusión, quizás nadie se fija en el partido, en lo bien que el equipo jugó, lo que se intentó y se luchó ante un rival que se metió atrás, que tuvo una buena tarde con su arquero. Lo erráticos que estuvimos en el cobro de los penales. Fue triste, doloroso, frustrante, decepcionante. Es uno de los momentos más duros que he tenido en una instancia”, dijo Rodallega respecto a lo sucedido el pasado martes.

El jugador también habló sobre el resto de sumar la décima estrella para el equipo cardenal: “Acá no se achica el margen de error, no se va a tener más presión ahora. Santa Fe es una responsabilidad, es como una obligación, una vez se firma un contrato con un equipo como Santa Fe, o muchos de los de acá, es para pelear títulos, no es para pasar de fase, no es para pasar a los ocho, para ganar partidos, no. No es que el margen de error es más chiquito, Santa fe sigue enfocado”.

“Desde el punto de vista como jugador y profesional, no le pondría drama. Pero el pensamiento o el análisis del hincha, es muy válido. No soy el indicado para decir quién debe llegar, no tengo velas en ese entierro. Soy uno más para aportar y el que llegue, ojalá llegue pronto, para que podamos comenzar a trabajar y conocerlo. Hacer un conjunto que siga luchando por el verdadero objetivo”, dijo el capitán sobre la posible llegada de Gamero.

