Así quedó la Liga BetPlay tras la derrota de Santa Fe ante Tolima

José Ajá de Santa Fe marcó un gol en contra que abrió el marcador ante Deportes Tolima en la Fecha 17 de la Liga BetPlay 2023-ll. Foto: DeportesTolima

Deportes Tolima venció por la mínima diferencia a Santa Fe en el cierre de la jornada dominical. José Ajá anotó en propia puerta y dejó a los leones fuera del grupo de los ocho, mientras que los de Ibagué están cerca de asegurar su clasificación a cuadrangulares.

En la primera parte, Tolima fue más que Santa Fe. Los de Ibagué salieron a la cancha del Manuel Murillo Toro a conseguir los tres puntos y, desde los primeros minutos, apostaron por un ataque constante orquestado por Eduardo Sosa, Juan Pablo Nieto, Yeison Guzmán y Diego Herazo.

El PIJAO abre el marcador en IBAGUÉ 💛💚❤️ pic.twitter.com/v5HFmbtztW — Club Deportes Tolima (@cdtolima) October 16, 2023

Los pijaos tuvieron buenas opciones. Intentaron abrir el marcador en varias ocasiones ante un Santa Fe que aguantó el ataque de los locales y que contó con la participación salvadora de su portero Antony Silva.

Al minuto 36, tanta insistencia de Tolima tuvo resultado. Los de Ibagué cobraron un tiro libre que tomó una curva peligrosa y que impactó en la cabeza del defensor José Aja, quien embocó la pelota en su propio arco en un intento por despejar la pelota.

Los de la capital se vieron en frustración por no poder llegar con facilidad al arco contrario. Christian Marrugo y Fabián Sambueza no tuvieron la facilidad para dar el último pase y Hugo Rodallega, el más destacado de los leones, tuvo que retroceder para buscar la pelota y generar opciones para su equipo. Sin embargo, no hubo resultados.

🐷🔥🦁¡Se terminó el primer tiempo en el Manuel Murillo Toro! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/TWowdPRJ0G — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 16, 2023

En el segundo tiempo, Tolima dominó la pelota y. en los primeros minutos, asustaron a los de Santa Fe con un balón en el travesaño. Los locales siguieron insistiendo, mientras que los leones empezaron a mejorar en su juego.

Los de Bogotá, que contaron con Pablo Peirano en la tribuna y Rufay Zapata en la dirección técnica, se animaron y tuvieron unas buenas opciones a la hora del partido. Sin embargo, Tolima no dejó de presionar y, al 73, Kevin Pérez soltó un zurdazo que entró en el arco de Silva, pero fue invalidado por fuera de lugar.

El león siguió intentando. En el minuto 85, tras un saque de banda, Rodallega remató con gran potencia al arco de Tolima, pero Neto Volpi atajó de gran manera. Al 89. Ever Valencia disparó bien, pero no pudo mandar la pelota al fondo de la red. Al 95, hubo otra opción, pero el juez central marcó falta al portero.

No hubo tiempo para más y Deportes Tolima sumó un triunfo de local ante Santa Fe, que salió del grupo de los ocho.

🐷🔥🦁¡Santa Fe lo empataba sobre el final, pero el árbitro considero falta sobre el arquero! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/7pVeSVao1b — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 16, 2023

Fecha 17:

Viernes 13 de octubre:

- Deportivo Pasto 3 vs. Unión Magdalena 1 (6:00 p. m.)

- Once Caldas 0 vs. Jaguares 0 (8:10 p. m.)

Sábado 14 de octubre:

- Pereira 1 vs. Equidad 0 (4:00 p. m.)

- Nacional 1 vs. Medellín 2 (6:10 p. m.)

- Millonarios 1 vs. Junior 0 (8:20 p. m.)

Domingo 15 de octubre:

- Águilas Doradas 3 vs. Alianza Petrolera 0 (4:00 p. m.)

- Deportivo Cali 0 vs. América de Cali 0 (6:10 p. m.)

- Deportes Tolima 1 vs. Santa Fe 0 (8:20 p. m.)

Lunes 16 de octubre

- Atlético Huila vs. Envigado (6:05 p. m.)

- Bucaramanga vs. Chicó (8:15 p. m.)

Así va la tabla de la Liga BetPlay

Equipos PTS PJS 1. Águilas 37 17 2. Medellín 32 17 3. América 30 16 4. Tolima 28 17 5. Nacional 27 17 6. Millonarios 25 15 7. Alianza 25 17 8. Cali 24 17 9. Pasto 23 17 10. Santa Fe 23 17 11. Junior 21 17 12. Unión 21 16 13. Equidad 19 17 14. Pereira 19 17 15. Once Caldas 18 17 16. Huila 17 16 17. Bucaramanga 17 16 18. Chicó 17 16 19. Jaguares 11 17 20. Envigado 8 16

