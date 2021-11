Cali y Santa Fe: el camino y el sueño de la Copa Libertadores Femenina

Comienza el sueño y la ilusión de ganar la Copa Libertadores Femenina. La edición pasada estuvimos muy cerca cuando América logró llegar a la final y enfrentó a Ferroviaria, que lastimosamente venció al conjunto escarlata por 2-1.

Desde hoy hasta el 21 de noviembre se trazará el camino para la Copa Libertadores Femenina 2021. Cali y Santa Fe —que disputaron la final de la Liga este año, con triunfo para el cuadro azucarero— serán los equipos que representarán a nuestro país y esperan darle un nuevo título en esta competición, tras el campeonato que ganó Atlético Huila en 2018 con Albeiro Erazo como técnico de la escuadra opita, quien ahora dirige al conjunto cardenal.

Lindsay Camila, que fue la técnica campeona con Ferroviaria y ahora entrena al equipo femenino de Atlético Mineiro, habló para El Espectador sobre lo que será esta nueva edición de la Copa Libertadores y de cómo ve a los equipos colombianos: “Creo que Corinthians está fuerte. América supo jugarle la edición pasada. Nosotras jugamos contra ellas y perdimos, pero en el torneo brasileño le hemos hecho daño porque no han podido tener la posesión. América lo hizo mejor esa vez, pero este Corinthians está listo para eso. Ferroviaria está fuerte por sus refuerzos para esta temporada. Y con respecto a los equipos colombianos, aunque no vea mucho la liga, veo a la selección y me parece que han mejorado bastante con el paso de los años. No creo que los equipos de Paraguay estén en la mejor forma. Los más fuertes son los brasileños y los colombianos, sin duda; pero si me preguntan por un favorito, diría que es Corinthians”.

Y es que Brasil también domina el fútbol femenino. Cinco equipos de ese país han llegado a la final y han ganado nueve de los doce títulos de la Copa Libertadores. Desde aquel campeonato de Huila en 2018, nadie ha podido arrebatarles el trofeo a las escuadras brasileñas, pues Corinthians ganó los dos torneos siguientes y Ferroviaria es el actual campeón.

Sobre esa hegemonía, Lindsay Camila explicó: “Acá tenemos torneos de primera, segunda y tercera división. Los equipos están más estructurados, hay más jugadoras profesionales. Todas tienen contrato. Cuando se da un torneo con estas garantías se va a mejorar el nivel, habrá más técnica, y cuando eso se logra hay mayor y mejor competencia”.

Santa Fe, que en 2017 estuvo en fase de grupos y en 2020 logró ubicarse en cuartos de final de la Copa Libertadores, justamente quedó en el grupo A, el mismo de Ferroviaria de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Sol de América de Paraguay. Las cardenales se reforzaron para el torneo con Katherine Tapia procedente, de América de Cali, y Yessica Velázquez, de Millonarios en el arco; a la defensa llegó Daniela Arias, también del conjunto escarlata y a la parte ofensiva se unieron Heidy Mosquera, de Real Santander, Joemar Guarecuco y Gisela Robledo, también del rojo de Cali, y Yisela Cuesta, de Atlético Nacional.

A propósito de Gisela Robledo, que es uno de los grandes refuerzos de Santa Fe, Lindsay Camila la recuerda como una de las jugadoras destacadas de América, equipo que lamenta no poder ver de nuevo en la Libertadores: “Es una lástima que el equipo que jugó la final no esté en esta edición. No conozco mucho, pero recuerdo que América ha jugado bien en otros campeonatos. Es un gran equipo. En el partido contra Ferroviaria nosotras jugamos bien el primer tiempo, pero el segundo fue todo de ellas. Tenía jugadoras muy buenas, y Gisela Robledo era una de ellas. Es muy fuerte y me sorprendió que no estuviera esta vez”.

Por su parte, Cali, que está en el grupo C con Alianza Lima de Perú, Real Tomayapo de Bolivia y Universidad de Chile, es quizás el equipo que mejor se reforzó, pues a su plantilla llegaron Ángela Acosta, procedente de Fortaleza, y Priscilla Tapia de Equidad (arqueras); María Peraza y Laura Aguirre, que venían de Nacional y Medellín, respectivamente (defensas); Daniela Montoya, actual capitana de la selección de Colombia (volantes), y Tatiana Ariza y Manuela González (delanteras).

La Copa Libertadores Femenina se disputará en los estadios Manuel Ferreira del Club Olimpia y el Arsenio Erico del Club Nacional, ambos de la ciudad de Asunción, mientras que la final del campeonato, que será el 21 de noviembre, se jugará en el Gran Parque Central del Club Nacional de Montevideo.

Santa Fe empezará su camino hoy, cuando enfrente a Deportivo Cuenca de Ecuador desde las 5:45 p.m., mientras que Cali, que jugará por primera vez la Copa Libertadores Femenina, debutará mañana contra Alianza Lima a las 3:30 p.m. Todos los partidos serán transmitidos por Win Sports y DirecTv.