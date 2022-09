Carlos Sánchez sobre el fútbol colombiano:“No he visto mucho el cambio”

Con 36 años, 'La Roca' ha jugado en clubes de Uruguay, Francia, Italia, Inglaterra, España y Colombia. Foto: Crédito: Archivo EL ESPECTADOR

Carlos ‘La Roca’ Sánchez, que juega con Santa Fe desde 2021, se prepara para el clásico capitalino que se disputará este sábado 3 de septiembre en el Estadio El Campín.

Previo al duelo frente a frente con Millonarios, que sigue siendo primero en la tabla de la Liga BetPlay, dio declaraciones sobre su concepto del fútbol colombiano después de su largo paso por clubes del exterior.

La llegada de ‘La Roca’ a Santa Fe

Su experiencia en Santa Fe ha sido la primera en el balompié local. Y la vive en la madurez de su carrera dentro de la industria del fútbol a la que está vinculado hacer casi dos décadas y en la que tenía una tarea pendiente, jugar en su propio país.

‘La Roca’ se refiere al fútbol europeo con agradecimiento y afirma que siente “emoción y alegría por haber tenido la oportunidad de vivir tantos buenos momentos y disfrutarlos”.

Carlos Sánchez ha sido un ‘trotamundos del fútbol’ pues ha jugado como profesional en Uruguay, Francia, Italia, Inglaterra y España. “Tuve la oportunidad de jugar por fuera toda mi carrera y era como una asignatura pendiente venir a Colombia y venir a disfrutar de mi país, del fútbol colombiano, de mi gente, de mi cultura. Hoy lo estoy disfrutando aquí en Santa Fe, agradecido con la institución por darme la oportunidad, por abrirme las puertas de un club histórico”, afirmó ‘La Roca’ para Blu Radio.

El mediocampista cuenta que llegó a Santa Fe para ejercer un rol de modelo para los más jóvenes e “intentar transmitirles toda la experiencia, y que ellos puedan llegar a lugares importantes en esta industria del fútbol”.

Sánchez fue el autor del agónico gol con el que Santa Fe venció 2-1 a Patriotas, en la fecha pasada de la Liga BetPlay II.

Esto es lo que no le gusta a Carlos Sánchez del fútbol colombiano

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su paso por el fútbol local. En su momento, ‘La Roca’ afirmó que el fútbol colombiano debía mejorar las condiciones de sus jugadores, pero tiempo después Sánchez dice que no ha visto ningún cambio.

“Yo tengo la misma sensación, no he visto mucho el cambio, no lo he visto. Seguimos intentando, seguimos trabajando para que los dirigentes se den cuenta del potencial que tenemos. Si realmente somos conscientes hemos hecho grandes a muchas ligas y a muchos equipos de Latinoamérica con nuestros jugadores, pero el jugador se hace grande en otros lados, porque les dan un plus, los miman más o les dan una posición más importante en esto de la industria del fútbol”, cuenta Sánchez.

Y terminó diciendo que es importante “darse cuenta de las necesidades del futbolista, de adquirir ese sentido de pertenencia, de quererse quedar y no emigrar como fue mi caso”.

