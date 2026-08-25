Copa Sudamericana 2026: Santa Fe, en busca de una hazaña monumental contra River Plate

De izquierda a derecha, jugador de River Plate de Argentina, Jesús Valenzuela, árbitro y Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe durante el compromiso por Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Independiente Santa Fe tiene ante sus pies una de esas noches que pueden marcar una temporada. El equipo bogotano se enfrenta a River Plate de Argentina con la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El partido de ida, que contó con más de 31.000 espectadores en El Campín de Bogotá, dejó un sabor agridulce en la hinchada de Santa Fe. Desde el comienzo, Santa Fe salió a jugarle de frente a River Plate. La presión alta incomodó constantemente la salida del equipo argentino, acostumbrado a...