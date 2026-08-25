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Copa Sudamericana 2026: Santa Fe, en busca de una hazaña monumental contra River Plate

El cuadro Cardenal se enfrenta contra el cuadro de Núñez, con una serie que está completamente abierta tras el 0-0 en el partido de ida. El Expreso capitalino buscará dar el golpe en Buenos Aires y conseguir su clasificación a los cuartos de final del certamen internacional.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
25 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
De izquierda a derecha, jugador de River Plate de Argentina, Jesús Valenzuela, árbitro y Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe durante el compromiso por Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá
De izquierda a derecha, jugador de River Plate de Argentina, Jesús Valenzuela, árbitro y Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe durante el compromiso por Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Independiente Santa Fe tiene ante sus pies una de esas noches que pueden marcar una temporada. El equipo bogotano se enfrenta a River Plate de Argentina con la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El partido de ida, que contó con más de 31.000 espectadores en El Campín de Bogotá, dejó un sabor agridulce en la hinchada de Santa Fe. Desde el comienzo, Santa Fe salió a jugarle de frente a River Plate. La presión alta incomodó constantemente la salida del equipo argentino, acostumbrado a...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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